В МВД установили личность пролетевшего на самолете под мостом через Волгу

Вид Ульяновска (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Сотрудники полиции установили личность пилота, который на легкомоторном самолете пролетел под Императорским мостом в Ульяновске. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

«Предполагаемым виновником инцидента оказался руководитель одного из коммерческих предприятий региона <...> Управлявший личным легкомоторным воздушным судном отклонился от ранее согласованного маршрута», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в действиях нарушителя усматриваются признаки правонарушения по ч. 1 ст. 11.4 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства). Максимальное наказание по данной статье предусматривает штраф для граждан до 50 тыс. руб.

11 августа в СМИ и социальных сетях появилась запись с видеорегистратора автомобиля, на которой видно, как легкомоторный самолет пролетел между пролетами автомобильно-железнодорожного моста через Волгу. Ранее, в тот же день, этот самолет кружил над парком Дружбы народов в городе.

Как позже уточнил местному телеканалу «Репортер73» пилот самолета Андрей Бакушев, в тот момент он летел против солнца и принял решение пролететь под мостом, чтобы обезопасить водителей и пешеходов. «Когда он [самолет] снизу моста <...> если даже зацепится, никто не заметит», — сказал он. Телеканал также сравнил пролет Бакушева с легендарным пролетом летчика Валерия Чкалова под Троицким мостом в Ленинграде, показанным в фильме «Валерий Чкалов» в 1941 году.