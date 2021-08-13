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Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в незаконной продаже своих NFT-токенов

Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн (Фото: STAR-MEDIA / imago stock&people / Global Look Press )

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн незаконно продает предметы с цифровыми изображениями (NFT-токены), которые были сделаны в Государственном Эрмитаже во время съемок клипа «Любимый город», заявили в Telegram-канале музея.

«Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием Hermitage Edition, не было и не могло быть согласовано с музеем», — сказано в сообщении.

В Эрмитаже объяснили, что во время недавнего анонса Линдеманном проекта NFTill музей направил ему предостережение, что он нарушает лицензионную политику Эрмитажа, но оно «не получило отклика», а «нелегальные токены выгружены на маркетплейс».

«Господин Линдеманн лично подписал договор с Эрмитажем, где четко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе», — заключили в музее.

Лидер Rammstein снял клип на песню «Любимый город» в Эрмитаже
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Тилль Линдеманн

Клип на песню «Любимый город» Линдеманн выпустил 9 мая и приурочил его ко Дню Победы. В клипе рок-музыкант прогуливается по Эрмитажу в сопровождении женского симфонического оркестра. Песня «Любимый город» написана композитором Никитой Богословским на стихи поэта Евгения Долматовского в 1939 году.

NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары. Токены используют в сфере цифрового искусства и при торговле на аукционах. В текущем году рынок NFT значительно вырос, только в феврале объем торгов ими составил $340 млн, это больше, чем за весь 2020 год.

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Ранее Эрмитаж и маркетплейс международной блокчейн-системы Binance NFT объявили о сотрудничестве при создании и выпуске токенизированных произведений из собрания музея. «Основная идея проекта — обеспечить новый уровень доступности коллекций Эрмитажа и подчеркнуть демократичность музея, а еще подчеркнуть значимость цифровизации как нового этапа в мире коллекционирования произведений искусства», — сказано в пояснении.

Эрмитаж незаконная торговля рок-группа Германия блокчейн
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