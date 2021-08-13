Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в незаконной продаже своих NFT-токенов

Тилль Линдеманн (Фото: STAR-MEDIA / imago stock&people / Global Look Press )

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн незаконно продает предметы с цифровыми изображениями (NFT-токены), которые были сделаны в Государственном Эрмитаже во время съемок клипа «Любимый город», заявили в Telegram-канале музея.

«Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием Hermitage Edition, не было и не могло быть согласовано с музеем», — сказано в сообщении.

В Эрмитаже объяснили, что во время недавнего анонса Линдеманном проекта NFTill музей направил ему предостережение, что он нарушает лицензионную политику Эрмитажа, но оно «не получило отклика», а «нелегальные токены выгружены на маркетплейс».

«Господин Линдеманн лично подписал договор с Эрмитажем, где четко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе», — заключили в музее.