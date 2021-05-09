Лидер Rammstein снял клип на песню «Любимый город» в Эрмитаже

Тилль Линдеманн (Фото: STAR-MEDIA via imago-images.de / Global Look Press)

Немецкий исполнитель Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein, выпустил новый клип на песню «Любимый город», которую он спел на русском языке. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя.

На видео артист, одетый во фрак, гуляет по Эрмитажу, осматривая произведения искусства. В также в клипе снялись девушки в белых платьях, играющие на музыкальных инструментах.

Песня стала саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова «Девятаев» о летчике Михаиле Девятаеве, который сбежал из немецкого плена на угнанном бомбардировщике. По словам Бекмамбетова, Линдеманн сам предложил исполнить советскую песню для фильма.