Лавров предложил учредить в России новый праздник

Члены поисковой группы работают на раскопках, где были обнаружены останки солдат Красной Армии, погибших во Второй мировой войне (Фото: Эдуард Корниенко / Reuters)

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с инициативой учреждения в России Дня поисковика, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

«Я хотел вас попросить внести одну дополнительную инициативу: 15 августа будет День археолога, а вот Дня поисковика пока нет. Мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной. Будет логично, если из этой части страны, из Ростовской области, таковая инициатива появится», — сказал министр в ходе встречи с губернатором Василием Голубевым.

По словам Лаврова, поисковое движение является «растущим сегментом гражданского общества». Глава МИДа высоко оценил роль донских поисковых отрядов в создании Народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Он также полагает, что опыт Ростовской области в поисковой деятельности, в сфере увековечивания исторической памяти и памяти героев «заслуживает распространения».

Как уточнила «РИА Новости» сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Цунаева, День поисковика может быть учрежден в России 13 марта, поскольку в этот день в 1988 году состоялся первый всесоюзный слет поисковых отрядов. Появление такой памятной даты будет стимулом для развития поискового движения, полагает она.