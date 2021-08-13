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Лавров предложил учредить в России новый праздник

Члены поисковой группы работают на раскопках, где были обнаружены останки солдат Красной Армии, погибших во Второй мировой войне
Члены поисковой группы работают на раскопках, где были обнаружены останки солдат Красной Армии, погибших во Второй мировой войне (Фото: Эдуард Корниенко / Reuters)

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с инициативой учреждения в России Дня поисковика, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

«Я хотел вас попросить внести одну дополнительную инициативу: 15 августа будет День археолога, а вот Дня поисковика пока нет. Мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной. Будет логично, если из этой части страны, из Ростовской области, таковая инициатива появится», — сказал министр в ходе встречи с губернатором Василием Голубевым.

По словам Лаврова, поисковое движение является «растущим сегментом гражданского общества». Глава МИДа высоко оценил роль донских поисковых отрядов в создании Народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Он также полагает, что опыт Ростовской области в поисковой деятельности, в сфере увековечивания исторической памяти и памяти героев «заслуживает распространения».

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Как уточнила «РИА Новости» сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Цунаева, День поисковика может быть учрежден в России 13 марта, поскольку в этот день в 1988 году состоялся первый всесоюзный слет поисковых отрядов. Появление такой памятной даты будет стимулом для развития поискового движения, полагает она.

В настоящий момент День поисковика отмечается в России на региональном уровне в Московской и Смоленской областях. Президент Владимир Путин также называл миссию «Поискового движения России» примером высокой гражданской позиции. «Миссия поисковиков — яркий пример высокой гражданской позиции, искренней любви к Родине и ее истории. Ваша работа, дорогие друзья, вызывает глубокое уважение и достойна всемерной поддержки», — говорил он.

праздник Сергей Лавров Россия поисковик
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