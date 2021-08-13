Похитителя школьницы на Алтае заподозрили в насилии над другими девочками

Олег Лавкин (Фото: Следственный комитет РФ)

Жителю Алтайского края Олегу Лавкину, обвиняемому в похищении 12-летней школьницы, также инкриминируют эпизоды насилия в отношении других несовершеннолетних девочек, сообщили в региональном СК.

«Следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних девочек, совершенных им ранее», — сказано в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что в настоящее время Лавкин находится на территории Алтайского края, в городе Бийске, вину в содеянном он признал.

Против похитителя возбуждено уголовное дело п.п. « в, д» ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего). Максимальное наказание по данной статье предусматривает 12 лет тюремного заключения.