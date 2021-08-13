Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13:31
Застройщикам компенсируют часть расходов из-за удорожания материалов Недвижимость, 17:05 Эксперты рассказали, когда температура на Земле может вернуться в норму Общество, 17:00 Нейросеть пишет песни, ТикТок в топе загрузок: дайджест РБК Трендов Социальная экономика, 17:00 Похитителя школьницы на Алтае заподозрили в насилии над другими девочками Общество, 16:57 Талибы захватили столицу провинции в 50 км от Кабула Политика, 16:44 Генпрокуратура потребовала запретить Любови Соболь выезжать из Москвы Общество, 16:38 Креативные и богатые: как сделать творческий бизнес прибыльным Дискуссионный клуб, 16:36 «Витязь-Аэро» запретили перевозить пассажиров после аварии на Камчатке Общество, 16:35 АвтоВАЗ на неделю ограничит производство некоторых моделей Бизнес, 16:25 У новой Hyundai Creta для России появилась спецверсия за ₽2 млн Авто, 16:15 «Рубин» убрал лучшего бомбардира из заявки после скандала с болельщиком Спорт, 16:11 Honor представила первый смартфон с кошельком для цифрового юаня Крипто, 16:11 Власти Белоруссии признали издание Tut.by экстремистским Общество, 16:10 В Госдуме назвали футбол наказанием для России Спорт, 16:10
Общество ,  
0 

Похитителя школьницы на Алтае заподозрили в насилии над другими девочками

Олег Лавкин
Олег Лавкин (Фото: Следственный комитет РФ)

Жителю Алтайского края Олегу Лавкину, обвиняемому в похищении 12-летней школьницы, также инкриминируют эпизоды насилия в отношении других несовершеннолетних девочек, сообщили в региональном СК.

«Следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних девочек, совершенных им ранее», — сказано в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что в настоящее время Лавкин находится на территории Алтайского края, в городе Бийске, вину в содеянном он признал.

Против похитителя возбуждено уголовное дело п.п. « в, д» ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего). Максимальное наказание по данной статье предусматривает 12 лет тюремного заключения.

СК заявил о державшем в подвале пропавшую на Алтае девочку мужчине
Общество
Отряд &laquo;Лиза Алерт&raquo; во время поиска девочки

О розыске школьницы стало известно вечером 31 июля. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», который участвовал в поисках, сообщал, что девочка отправилась на прогулку, однако вовремя не вернулась домой.

2 августа региональный СК сообщил, что школьницу обнаружили живой. По данным следствия, в конце июля 40-летний похититель заметил катавшуюся на велосипеде девочку, напал на нее и похитил.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Билл Гейтс инвестирует в синтетическую биологию. На что он рассчитывает Аналитики впервые оценили роль экосистемы в будущей цене акций «Сбера»

Дома преступник закрыл девочку в подвале, однако узнав, что на поиски ребенка брошены силы сотрудников СК, полиции и волонтеров, Лавкин отпустил ее и несколько дней скрывался от полиции. Его задержали 12 августа на территории Республики Алтай. Суд отправил его под стражу, уточнил СК.

Алтай Алтайский край похищение ребенка СК
Материалы по теме
СК заявил о державшем в подвале пропавшую на Алтае девочку мужчине
Общество
В Тульской области мужчина застрелил двухлетнего ребенка и ранил мать
Общество
В Москве репетитор похитил ребенка и увез его в Свердловскую область
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter