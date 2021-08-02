СК заявил о державшем пропавшую на Алтае девочку в подвале мужчине
Пропавшую в Алтайском крае школьницу, которая ранее была обнаружена живой, удерживал в подвале дома 40-летний местный житель, сообщил региональный СК.
По факту исчезновения 12-летней девочки из Бийска было возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
О розыске школьницы стало известно вечером 31 июля. Днем девочка уехала на велосипеде из дома в селе Малоенисейском — поселке Семеновод Бийского района, где она с семьей жила летом, и не вернулась. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», который участвовал в поисках, сообщал, что девочка отправилась на прогулку. По данным отряда, имя пропавшей — Анна Шмарова.
Позже на берегу реки Бия были обнаружены вещи девочки и мобильный телефон, уточняет СК. Криминалисты осмотрели дом, в котором живет ребенок, берег, реку и возможные места пребывания девочки.