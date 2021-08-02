Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 73,02 (-0,12) Инвестиции, 12:41
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 86,77 (-0,22) Инвестиции, 12:41
Немецкие велогонщицы установили новый мировой рекорд на Олимпиаде в Токио Спорт, 13:28 Как планировать деловые поездки без штрафов за отмену билетов РБК и Smartway, 13:24 Стали известны возможные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов Спорт, 13:24 СК заявил о державшем пропавшую на Алтае девочку в подвале мужчине Общество, 13:12 В Стамбуле пропал двадцатилетний россиянин Общество, 13:07 Почему освоение шельфа не мешает благополучию морских обитателей РБК и «Газпром нефть», 13:00 В МИД Франции назвали честью для ЕС возможность дать убежище Тимановской Политика, 12:59 Российский борец гарантировал себе олимпийскую медаль Спорт, 12:58 Российские компании стали конкурентами за контракты на онкопрепараты Бизнес, 12:57 Пять полезных инструментов для управления рекламой в Google Pro, 12:55 Лидер американских гимнасток выступит в последнем виде на Олимпиаде Спорт, 12:53 Шуточный токен Dogelon Mars мгновенно подорожал на 50 000% из-за сбоя Крипто, 12:49 Вирусологи оценили факторы невосприимчивости некоторых людей к COVID-19 Общество, 12:48 МВД ответило на идею вернуть в паспорт графу «национальность» Общество, 12:46
Общество ,  
0 

СК заявил о державшем пропавшую на Алтае девочку в подвале мужчине

Школьница пропала 31 июля, позже на берегу реки нашли ее вещи. Через два дня она вернулась домой ночью, выяснилось, что ее держал в подвале 40-летний местный житель. По данным СМИ, он сам отпустил ее
Отряд &laquo;Лиза Алерт&raquo; во время поиска девочки
Отряд «Лиза Алерт» во время поиска девочки (Фото: la_altay / VK)

Пропавшую в Алтайском крае школьницу, которая ранее была обнаружена живой, удерживал в подвале дома 40-летний местный житель, сообщил региональный СК.

По факту исчезновения 12-летней девочки из Бийска было возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

О розыске школьницы стало известно вечером 31 июля. Днем девочка уехала на велосипеде из дома в селе Малоенисейском — поселке Семеновод Бийского района, где она с семьей жила летом, и не вернулась. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», который участвовал в поисках, сообщал, что девочка отправилась на прогулку. По данным отряда, имя пропавшей — Анна Шмарова.

Позже на берегу реки Бия были обнаружены вещи девочки и мобильный телефон, уточняет СК. Криминалисты осмотрели дом, в котором живет ребенок, берег, реку и возможные места пребывания девочки.

Жертве «скопинского маньяка» предоставили госзащиту
Общество
Фото:Катя Мартынова / VK

«Ночью 2 августа несовершеннолетняя самостоятельно пришла домой. Установлено, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель», — говорится в релизе СК.

Telegram-канал «112» сообщил, что мужчину ищут. По данным канала, возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера). ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что, по предварительной информации, мужчина ранее с девочкой не был знаком.

Читайте на РБК Pro
Можно ли отстранить от работы или уволить антиваксера. Что говорит закон Фото: пресс-служба ReForum Winning the hearts Джон Суини — РБК Pro: «Мировой крах был спровоцирован десятком человек» С июля ФНС по-новому проверяет декларации компаний. Что изменилось Банки назвали главные угрозы бесконтрольного роста экосистем в России

«Комсомольская правда — Барнаул» сообщила, что мужчина сам отпустил девочку. Об этом же сообщает местное издание «Толк» со ссылкой на СК. По данным «Толка», по предварительной информации, девочка не пострадала.

«Комсомольская правда» также приводит слова местной жительницы, которая жила недалеко от дома предполагаемого похитителя. По ее словам, он «спокойный, уравновешенный, из хорошей семьи» мужчина.

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
Алтайский край похищение похищение ребенка
Материалы по теме
Суд запретил «скопинскому маньяку» общаться со СМИ и ходить в бары
Политика
Жертва обратилась в СК после попытки «скопинского маньяка» зафрендить ее
Общество
Жертва «скопинского маньяка» пожаловалась на его слова в СК и прокуратуру
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter