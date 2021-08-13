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Участницу Pussy Riot Риту Флорес повторно арестовали на 15 суток

Маргарита Коновалова (Рита Флорес)
Маргарита Коновалова (Рита Флорес) (Фото: ritaflores69 / Instagram)

Участницу группы Pussy Riot Маргариту Коновалову (Риту Флорес) повторно арестовали на 15 суток, сообщили РБК в пресс-службе Тверского районного суда.

Активистка арестована по обвинению по ч. 1 ст. 20.3 КоАП России (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Максимальное наказание по данной статье предусматривает административный арест до 15 суток.

Адвокат Флорес подтвердил РБК информацию о ее задержании и заявил, что его подзащитная намерена обжаловать решение суда.

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Риту Флорес задержали вечером 12 августа, сразу после выхода из спецприемника, где она отбывала арест 15 суток за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП). «В 16:15 меня отпустили из камеры. В 16:16 меня забрали опять и куда-то везут», — написала тогда активистка.

За неповиновении полиции девушку задержали 21 июля. Как уточняла «Новая газета», во время пребывания в спецприемнике Флорес заболела коронавирусом, ее госпитализировали. Тогда Зюзинский суд приостановил арест на время нахождения девушки в больнице, а затем вернул ее под арест.

Ранее полиция также задерживала других участников Pussy Riot, среди них — Вероника Никульшина, Анна Кузьминых и Мария Алехина. Все девушки получали по 15 суток ареста за неповиновение полиции, а также были повторно задержаны по выходе из спецприемника.

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18 июля Никульшина покинула Россию. Она заявила, что причиной ее отъезда стало преследование участников группы и повторные аресты. По ее словам, после выхода из спецприемника после первого ареста членам Pussy Riot «давали люфт» — то есть их повторно задерживали не сразу после выхода на свободу, а через некоторое время. Таким образом, по мнению активистки, участникам коллектива давали время, чтобы покинуть Россию.

арест Pussy Riot новости неповиновение полиции нацистская символика
Материалы по теме
В Москве участницу Pussy Riot задержали на выходе из спецприемника
Политика
Участницу Pussy Riot арестовали на 15 суток за неповиновение полиции
Общество
Участница Pussy Riot покинула Россию
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