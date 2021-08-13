Участницу Pussy Riot Риту Флорес повторно арестовали на 15 суток
Участницу группы Pussy Riot Маргариту Коновалову (Риту Флорес) повторно арестовали на 15 суток, сообщили РБК в пресс-службе Тверского районного суда.
Активистка арестована по обвинению по ч. 1 ст. 20.3 КоАП России (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Максимальное наказание по данной статье предусматривает административный арест до 15 суток.
Адвокат Флорес подтвердил РБК информацию о ее задержании и заявил, что его подзащитная намерена обжаловать решение суда.
Риту Флорес задержали вечером 12 августа, сразу после выхода из спецприемника, где она отбывала арест 15 суток за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП). «В 16:15 меня отпустили из камеры. В 16:16 меня забрали опять и куда-то везут», — написала тогда активистка.