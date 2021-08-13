Участницу Pussy Riot Риту Флорес повторно арестовали на 15 суток

За неповиновении полиции девушку задержали 21 июля. Как уточняла «Новая газета», во время пребывания в спецприемнике Флорес заболела коронавирусом, ее госпитализировали. Тогда Зюзинский суд приостановил арест на время нахождения девушки в больнице, а затем вернул ее под арест.

Ранее полиция также задерживала других участников Pussy Riot, среди них — Вероника Никульшина, Анна Кузьминых и Мария Алехина. Все девушки получали по 15 суток ареста за неповиновение полиции, а также были повторно задержаны по выходе из спецприемника.

18 июля Никульшина покинула Россию. Она заявила, что причиной ее отъезда стало преследование участников группы и повторные аресты. По ее словам, после выхода из спецприемника после первого ареста членам Pussy Riot «давали люфт» — то есть их повторно задерживали не сразу после выхода на свободу, а через некоторое время. Таким образом, по мнению активистки, участникам коллектива давали время, чтобы покинуть Россию.