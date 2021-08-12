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Политика ,  
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В Москве участницу Pussy Riot задержали на выходе из спецприемника

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В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес сразу после выхода из спецприемника, где она отбывала арест 15 суток за «неповиновение полиции» (ст. 19.3 КоАП). Об этом девушка сообщила в Instagram.

«В 16:15 меня отпустили из камеры. В 16:16 меня забрали опять и куда-то везут», — написала Флорес.

Флорес опубликовала видео, на котором при выходе из приемника ее встретили сотрудники полиции и посадили в автозак.

«Таких данных нет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Участницу Pussy Riot арестовали на 15 суток за неповиновение полиции
Общество
Рита Флорес

Как рассказал РБК адвокат Флорес Дмитрий Захаров, «формальная причина станет известна позже, но я не думаю, что при текущих обстоятельствах это важно», — сказал он.

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Ранее Флорес задержали 21 июля. Как сообщила «Новая газета», задержание произошло у дома девушки. Участницу Pussy Riot оставили на ночь в полиции, а на следующее утро на нее составили протокол по статье о неповиновении полиции.

Во время пребывания в спецприемнике Флорес заболела коронавирусом, ее госпитализировали, после чего Зюзинский суд приостановил арест на время нахождения девушки в больнице. После выписки Флорес вернули под арест.

Pussy Riot задержание СИЗО
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Участницу Pussy Riot арестовали на 15 суток за неповиновение полиции
Общество
В Москве задержали участницу Pussy Riot
Общество
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