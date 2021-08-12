В Москве участницу Pussy Riot задержали на выходе из спецприемника

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В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес сразу после выхода из спецприемника, где она отбывала арест 15 суток за «неповиновение полиции» (ст. 19.3 КоАП). Об этом девушка сообщила в Instagram.

«В 16:15 меня отпустили из камеры. В 16:16 меня забрали опять и куда-то везут», — написала Флорес.

Флорес опубликовала видео, на котором при выходе из приемника ее встретили сотрудники полиции и посадили в автозак.

«Таких данных нет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.