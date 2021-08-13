Производителям соков вернут пошлины за импорт фруктового пюре

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) снизит таможенную пошлину на ввоз фруктового пюре, которое используется для производства детского питания и соков. Это следует из проекта постановления совета, документ есть в распоряжении РБК. Подлинность документа РБК подтвердили в Союзнапитках.

При этом льгота согласно документу будет действовать и за прошедший период — с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. В постановлении указаны виды товаров с нулевой пошлиной — это джемы, мармелады, пюре или паста из абрикоса, груши, персика и прочих фруктов или орехов.

Ставку пошлины для импортеров фруктового пюре впервые снизили в 2013 году — с 15 до 0%, затем эта мера ежегодно продлевалась соглашением Совета ЕЭК, в которую входят представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

В прошлом году Киргизия не поддержала пролонгацию льготы, и закупка импортного сырья в 2020–2021 годах облагалась полной пошлиной в 10% от таможенной стоимости, рассказал РБК президент объединения российских производителей соков, напитков и воды «Союзнапитки» Максим Новиков.