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Производителям соков вернут пошлины за импорт фруктового пюре

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) снизит таможенную пошлину на ввоз фруктового пюре, которое используется для производства детского питания и соков. Это следует из проекта постановления совета, документ есть в распоряжении РБК. Подлинность документа РБК подтвердили в Союзнапитках.

При этом льгота согласно документу будет действовать и за прошедший период — с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. В постановлении указаны виды товаров с нулевой пошлиной — это джемы, мармелады, пюре или паста из абрикоса, груши, персика и прочих фруктов или орехов.

Ставку пошлины для импортеров фруктового пюре впервые снизили в 2013 году — с 15 до 0%, затем эта мера ежегодно продлевалась соглашением Совета ЕЭК, в которую входят представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

В прошлом году Киргизия не поддержала пролонгацию льготы, и закупка импортного сырья в 2020–2021 годах облагалась полной пошлиной в 10% от таможенной стоимости, рассказал РБК президент объединения российских производителей соков, напитков и воды «Союзнапитки» Максим Новиков.

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«Нулевая пошлина на пюре позволяет сдерживать отпускную цену на соковую продукцию в условиях кризиса, и в течение года производители брали часть затрат на себя, чтобы не увеличить отпускную цену», — сообщил Новиков. По его словам, производители питания рассчитывают на продление ставки нулевой пошлины на следующие 3 года в соответствии с заявкой, которая сейчас находится на рассмотрении.

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«Союзнапитки» в прошлом году направили письмо вице-премьеру Алексею Оверчуку с просьбой отменить сбор, сообщали «Ведомости».

Закупать сырье для фруктовых соков и питания вынуждает дефицит производства в России, рассказал изданию директор по стратегическим закупкам производителя соков «Мултон» Леонид Гришин (выпускает соки Rich, Pulpy и другие). По словам Гришина, российское производство фруктового пюре покрывает только 28% потребностей компании, остальное она вынуждена закупать за границей.

пошлина ЕЭК внешнеэкономическая деятельность детское питание фрукты
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