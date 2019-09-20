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Роскачество напомнило о правилах выбора детского яблочного пюре

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору детского фруктового пюре. Критерии приводятся в сообщении организации, поступившем в РБК.

Так, Роскачество провело исследование 24 наиболее популярных торговых марок яблочного пюре по 148 показателям безопасности и 32 критериям качества продукта.

Уточняется, что для оценки продукта специалисты организации взяли широкий ценовой диапазон стоимости от 13 до 105 руб. за упаковку. Среди них пюре, произведенное в России, Белоруссии, Польше, Чехии, Сербии и Латвии.

В первую очередь в Роскачестве советуют обращать внимание на отсутствие в составе детского пюре искусственных красителей, консервантов и специй. Например, в пюре для детей в возрасте от четырех до шести месяцев не должно быть сахара или соли.

Обязательно стоит принимать во внимание степень измельченности компонентов продукта, что хорошо видно в прозрачных стеклянных упаковках: чем старше ребенок, тем крупнее могут быть компоненты.

Кроме того, качественное детское пюре не должно содержать остатков пестицидов. В семи торговых марках эксперты Роскачества нашли пиримитанил (используется для уничтожения плесени и грибов в плодах), а в двух— следы пропаргита (используется для борьбы с клещами).

Теги: Роскачество, детское питание, новости РБК
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