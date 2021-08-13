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Россия предложила Тунису помочь с подготовкой первой женщины-космонавта

Дмитрий Рогозин и Мухаммед Фриха
Дмитрий Рогозин и Мухаммед Фриха (Фото: roscosmos.ru)

Россия может помочь Тунису отправить первого в истории страны космонавта, которым станет женщина, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Такую возможность обсудили на встрече в Москве представители госкорпорации, в том числе ее глава Дмитрий Рогозин, и представители тунисской компании Telnet Holding, включая гендиректора Мухаммеда Фриху.

«В рамках встречи стороны обсудили перспективы российско-тунисского сотрудничества в области пилотируемых космических полетов, в частности намерения тунисской стороны осуществить подготовку и запуск в космос женщины-космонавта», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

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Cтороны подписали совместный меморандум о двустороннем сотрудничестве в области пилотируемых космических объектов.

В марте российская ракета-носитель «Союз» запустила в космос первый тунисский спутник Challenge One. Фриха подчеркивал, что аппарат полностью разработан и создан тунисскими учеными.

После запуска глава Telnet заявил, что запуск спутника — это только первая задача, за которой должны последовать другие, в том числе отправка в космос женщины-космонавта. О желании отправить в космос тунисского космонавта также говорил президент Туниса Каис Саид.

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Изначально предполагалось, что для подписания меморандума о сотрудничестве в космической сфере делегация «Роскосмоса» прибудет 13 августа в Тунис, однако в итоге представители тунисской компании приехали в Москву.

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