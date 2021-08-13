Россия предложила Тунису помочь с подготовкой первой женщины-космонавта

Дмитрий Рогозин и Мухаммед Фриха (Фото: roscosmos.ru)

Россия может помочь Тунису отправить первого в истории страны космонавта, которым станет женщина, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Такую возможность обсудили на встрече в Москве представители госкорпорации, в том числе ее глава Дмитрий Рогозин, и представители тунисской компании Telnet Holding, включая гендиректора Мухаммеда Фриху.

«В рамках встречи стороны обсудили перспективы российско-тунисского сотрудничества в области пилотируемых космических полетов, в частности намерения тунисской стороны осуществить подготовку и запуск в космос женщины-космонавта», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Cтороны подписали совместный меморандум о двустороннем сотрудничестве в области пилотируемых космических объектов.