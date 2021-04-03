Памятник Юрию Гагарину открыли в Тунисе

В Тунисе в штаб квартире компании Telnet открыли памятник советскому космонавту Юрию Гагарину, который стал первым человеком, побывавшим в космосе. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Тунисе.

«Мемориальный бюст Юрия Гагарина станет символом нашего полного двустороннего взаимодействия», — сказал на открытии памятника посол России в Тунисе Сергей Николаев.

Бронзовый бюст космонавта, который создал скульптор Алексей Леонов, был передан в дар тунисской стороне международным благотворительным фондом «Диалог Культур — Единый Мир» при содействии посольства России, отметил дипломат.

Ранее туниская компания Telnet запустила первый космический спутник при помощи российской ракеты-носителя. Посол России в Тунисе Сергей Николаев отметил, что достигнутые в рамках сотрудничества стран результаты могут стать основой для расширения партнерства в аэрокосмической отрасли с арабскими и африканскими государствами.