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Памятник Юрию Гагарину открыли в Тунисе

В Тунисе в штаб квартире компании Telnet открыли памятник советскому космонавту Юрию Гагарину, который стал первым человеком, побывавшим в космосе. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Тунисе.

«Мемориальный бюст Юрия Гагарина станет символом нашего полного двустороннего взаимодействия», — сказал на открытии памятника посол России в Тунисе Сергей Николаев.

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Бронзовый бюст космонавта, который создал скульптор Алексей Леонов, был передан в дар тунисской стороне международным благотворительным фондом «Диалог Культур — Единый Мир» при содействии посольства России, отметил дипломат.

Ранее туниская компания Telnet запустила первый космический спутник при помощи российской ракеты-носителя. Посол России в Тунисе Сергей Николаев отметил, что достигнутые в рамках сотрудничества стран результаты могут стать основой для расширения партнерства в аэрокосмической отрасли с арабскими и африканскими государствами.

Ранее в преддверии Дня космонавтики Центральный банк России сообщил о выпуске в обращение памятных монет «60-летие первого полета человека в космос». Монеты номиналом 25 руб. отлиты как из серебра, так и из недрагоценного металла, в том числе с цветным покрытием. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, на оборотной — рельефные изображения летящей фигуры человека с крыльями и звезды на фоне стилизованных изображений звездного неба и мифологических животных — зодиакальных созвездий.

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