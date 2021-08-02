Собянин заявил о намерении отказаться от «советского» генплана Москвы

Москве больше не нужен жесткий «советский» генплан, уверен Сергей Собянин. Власти планируют перейти к обновляющемуся мастер-плану города, рассказал он в интервью РБК

Сергей Собянин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Власти Москвы рассматривают возможность отказа от жесткого генерального плана города, этот документ планируется перевести в режим обновляющегося мастер-плана, рассказал в интервью РБК мэр столицы Сергей Собянин. «Любой жесткий документ, который мы примем, не будет иметь никакого отношения к реальной жизни», — пояснил свою позицию Собянин.

Генпланы почти не разрабатываются в мире, например, его нет в Лондоне, подчеркнул Собянин. «Генплан — это советская кондовая история», — уверен мэр. Собянин и раньше заявлял о «кондовости» московского генплана, отмечая, что необходимо разрабатывать мастер-планы для развития каждого района города. Сейчас, по словам Собянина, городу необходим не генплан, а стратегия развития, и для этого нужно работать над мастер-планом города в целом. «Но это не документ, а процесс. Процесс обсуждения, осмысления, куда мы двигаемся. Поэтому, честно говоря, мне не хочется никакой новый генплан разрабатывать. По плану эти работы ведутся, но не более того», — рассказал Собянин. О том, что в Москве началась разработка нового генплана, в июне говорил заммэра по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Глава города считает систему городского планирования «гипертрофированной» и «неподъемной» из-за большого количества документов разного уровня, которые существуют. Кроме генерального плана города это, например, проекты планировки территорий, правила землепользования и застройки, градостроительные планы земельных участков. Сейчас планирование устроено таким образом, что «весь город должен быть на квадраты нарезан и распланирован на 20 лет вперед». По мнению Собянина, на практике это невозможно.

«В реальной жизни все очень динамично. Например, у нас 17 тыс. га промзон. По генплану это промзоны. Но половина из них точно никакие не промзоны. Там помойки, из которых надо что-то полезное делать. И заводские территории стране не нужны в таком объеме», — объяснил Собянин, отметив, что «у нас по старому генплану огромное количество отклонений». «Они естественны, от них никуда не денешься. Мы каждые десять лет прибавляем миллион населения. Структура экономики меняется кардинально», — настаивает Собянин.