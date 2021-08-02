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Город ,  
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Собянин заявил о намерении отказаться от «советского» генплана Москвы

Москве больше не нужен жесткий «советский» генплан, уверен Сергей Собянин. Власти планируют перейти к обновляющемуся мастер-плану города, рассказал он в интервью РБК
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Власти Москвы рассматривают возможность отказа от жесткого генерального плана города, этот документ планируется перевести в режим обновляющегося мастер-плана, рассказал в интервью РБК мэр столицы Сергей Собянин. «Любой жесткий документ, который мы примем, не будет иметь никакого отношения к реальной жизни», — пояснил свою позицию Собянин.

Генпланы почти не разрабатываются в мире, например, его нет в Лондоне, подчеркнул Собянин. «Генплан — это советская кондовая история», — уверен мэр. Собянин и раньше заявлял о «кондовости» московского генплана, отмечая, что необходимо разрабатывать мастер-планы для развития каждого района города. Сейчас, по словам Собянина, городу необходим не генплан, а стратегия развития, и для этого нужно работать над мастер-планом города в целом. «Но это не документ, а процесс. Процесс обсуждения, осмысления, куда мы двигаемся. Поэтому, честно говоря, мне не хочется никакой новый генплан разрабатывать. По плану эти работы ведутся, но не более того», — рассказал Собянин. О том, что в Москве началась разработка нового генплана, в июне говорил заммэра по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

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Сергей Собянин

Глава города считает систему городского планирования «гипертрофированной» и «неподъемной» из-за большого количества документов разного уровня, которые существуют. Кроме генерального плана города это, например, проекты планировки территорий, правила землепользования и застройки, градостроительные планы земельных участков. Сейчас планирование устроено таким образом, что «весь город должен быть на квадраты нарезан и распланирован на 20 лет вперед». По мнению Собянина, на практике это невозможно.

«В реальной жизни все очень динамично. Например, у нас 17 тыс. га промзон. По генплану это промзоны. Но половина из них точно никакие не промзоны. Там помойки, из которых надо что-то полезное делать. И заводские территории стране не нужны в таком объеме», — объяснил Собянин, отметив, что «у нас по старому генплану огромное количество отклонений». «Они естественны, от них никуда не денешься. Мы каждые десять лет прибавляем миллион населения. Структура экономики меняется кардинально», — настаивает Собянин.

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Фото:Василий Шитов / ТАСС

Он также подчеркнул, что в Москве уже произошли изменения в подходах к планированию и проектированию. Каждый проект сейчас рассматривается не по отдельности, а «в режиме комплексной застройки» с учетом инфраструктуры, рабочих мест и так далее. «Архитектурный контроль, разумеется, очень нужен, но это не про генплан. За эти годы мы ушли от дешевых безликих «панелей», ушли от застройки в стиле спальных районов, перешли к современной квартальной планировке», — отмечает Собянин.

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«Механизмы планирования — сложные, очень инерционные, но они начинают потихоньку меняться», — заключил мэр.

Генплан — это основной документ территориального планирования города. Создание генпланов регулирует Градостроительный кодекс, в котором прописано четкое содержание документа. Согласно методическим рекомендациям по разработке генпланов, эти документы нужно утверждать на срок не менее чем 20 лет. В генплане рекомендуется определять срок первой очереди его реализации от трех до десяти лет и перспективный срок до 30–40 лет.

Последний генплан Москвы был принят еще в 2010 году, когда мэром был Юрий Лужков. Этот документ охватывает развитие города до 2025 года. После присоединения к столице новых территорий был также принят отдельный генплан их развития до 2035 года.

Согласно Градостроительному кодексу, генплан должен включать в себя планы по размещению различных объектов, карты функциональных зон, которые определяют, какие проекты можно строить на той или иной территории, а какие нельзя. Например, в генплане отображается то, в какой зоне должно строиться жилье, где — располагаться спортивные объекты, где — инженерная инфраструктура или дорога и т.п. Зоны, обозначенные в генплане, детализируются в градостроительных документах более низкого уровня.

При принятии нового генплана или внесении изменения в существующий необходимо проводить общественные слушания по всему городу. Генплан Москвы утверждает Мосгордума, но, кроме того, столице при принятии документа нужно получать согласования федерального правительства и властей регионов, с которыми граничит город.

История генпланов Москвы

В 1923 году появился проект «Большой Москвы», документ не был официально утвержден и не являлся генпланом, но на него стали ориентироваться при реконструкции и новых застройках. Авторами концепции были архитекторы Алексей Щусев и Иван Жолтовский.

Первый генплан был принят в 1935 году. Документ был разработан под руководством архитекторов Владимира Семенова и Сергея Чернышева. Во время его реализации в столице сносили и взрывали храмы (одним из них стал храм Христа Спасителя, на месте которого, согласно плану, должен был появиться Дворец Советов — в итоге так и не реализованный архитектурный проект), запустили метро, построили канал имени Москвы. Генплан не был реализован полностью из-за начала Великой Отечественной войны.

Следующий плановый документ на десять лет был утвержден в 1952 году, после создания Института Генплана Москвы (первым директором института стал Александр Устинов, он умер в 1953 году). Он продолжил и скорректировал идеи прежнего генплана. Именно в нем появились сталинские высотки, а также идея строительства кольцевой автомобильной дороги по периферии.

Продолжением этого документа стала разработка технико-экономических основ нового генплана в 1960 году. Тогда появился вариант компактного размещения городской застройки в пределах МКАД (она строилась с 1956 года, первый участок запустили в ноябре 1960-го).

Новый генплан появился в 1971 году, его разрабатывал коллектив под руководством Михаила Посохина. Город имел границы в пределах кольцевой автодороги и несколько внешних территорий, включая Зеленоград и Солнцево. За счет ближнего Подмосковья столица получила «легкие города» — защитный лесопарковый пояс. Были запроектированы новые «кольца» и скоростные трассы. Город разделили на несколько зон, в каждой из которых должны были быть своя инфраструктура, производство и культурный центр.

Проект нового генплана, до 2020 года, был утвержден и принят московскими властями только в 1999 году. В 2005-м вступил в силу новый федеральный Градостроительный кодекс, а через три года — московский Градостроительный кодекс. В соответствии с ними генплан был актуализирован и окончательно утвержден в 2010 году, он подразумевал перспективу до 2025 года. В его разработке принимал участие главный архитектор Москвы Александр Кузьмин, документ утвердил мэр Юрий Лужков. Генплан выносился на общественное обсуждение и сопровождался протестами. По утверждениям властей, документ был направлен на увеличение жилищного фонда и улучшение транспортной инфраструктуры, противники утверждали, что он выгоден только строительным компаниям.

Автор
Надежда Федорова
При участии
Петр Канаев, Кирилл Сироткин, Илья Доронов
Сергей Собянин Интервью Генплан
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