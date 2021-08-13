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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин назвал число привитых от коронавируса москвичей

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве более 4,5 млн человек получили хотя бы один компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге.

«Продолжается массовая вакцинация против COVID-19, число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 миллиона человек», — заявил мэр.

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По словам мэра, после консультации со специалистами он пришел к выводу, что можно смягчить некоторые ограничения в столице.

В начале июля Собянин говорил, что первый компонент вакцины от коронавируса получили 3 млн человек. Этот показатель был в два раза выше по сравнению с началом июня, когда прививку сделали около 1,5 млн человек.

Прививочная кампания в Москве началась в декабре 2020 года, первоначально получить вакцину могли только люди из групп риска: медработники, сотрудники образовательных учреждений и др. С января в России стартовала массовая вакцинация.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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