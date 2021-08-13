Собянин назвал число привитых от коронавируса москвичей

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В Москве более 4,5 млн человек получили хотя бы один компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге.

«Продолжается массовая вакцинация против COVID-19, число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 миллиона человек», — заявил мэр.

По словам мэра, после консультации со специалистами он пришел к выводу, что можно смягчить некоторые ограничения в столице.

В начале июля Собянин говорил, что первый компонент вакцины от коронавируса получили 3 млн человек. Этот показатель был в два раза выше по сравнению с началом июня, когда прививку сделали около 1,5 млн человек.