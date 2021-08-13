Власти Кемеровской области оценили последствия землетрясения

Вид на город Новокузнецк (Фото: Ярослав Беляев / ТАСС)

В результате землетрясения магнитудой 5,4 в Кемеровской области никто не пострадал. Об этом сообщает «Тайга.Инфо» со ссылкой на центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — рассказали в ведомстве.

В диспетчерские службы Новокузнецка, Новокузнецкого района, Прокопьевска, Белова, Ленинска-Кузнецкого, Киселевска поступили 118 звонков от жителей, которые сообщали о мощных толчках.

Ранее в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе Прокопьевска в 20:41 по мск 12 августа. Интенсивность землетрясения в эпицентре оценили в семь баллов из 12 по шкале Медведева — Шпонхойера — Карника.