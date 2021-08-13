В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,4

Российские сейсмологи зарегистрировали в Кемеровской области землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в районе Прокопьевска в 20:41 по мск 12 августа. Интенсивность землетрясения оценивается в семь баллов.

30 июля в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами было зафиксировано семь землетрясений магнитудой до 3,5. По данным сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, диапазон магнитуды землетрясений составил от 2,2 до 3,5, глубина очагов — от 20 до 58 км.

Землетрясения были зарегистрированы рядом с Малой Курильской грядой. Как уточнили сейсмологи, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами также не объявляли.