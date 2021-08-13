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Правительство внесло законопроект об изъятии загранпаспортов у должников

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Правительство внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект, в котором утоняются основания для признания недействительными заграничных паспортов. Соответствующий документ опубликован в думской базе данных.

Согласно документу, предлагается изымать загранпаспорт у человека, который были признан невыездным из-за неисполнения им судебных решений.

Изымать документы будут судебные приставы, после исполнения обязательств гражданин сможет получить паспорт обратно в миграционной службе.

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Невыездным гражданин признается в случае наличия задолженности по налогам, штрафам ГИБДД или коммунальным услугам, которые составляют 30 тыс. руб. и более.

Также запрет на выезд из страны распространяется на подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам до вынесения приговора суда.

По данным Федеральной службы судебных приставов на начало августа, в России насчитывается 5 млн граждан, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за долгов.

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В ведомстве уточнили, что за год число невыездных должников выросло более чем на 1 млн человек. Так, на 1 июля 2020-го их было 3,9 млн человек, а еще годом ранее выезд за границу был закрыт для 3,5 млн должников.

В свою очередь, в начале августа президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявлял, что в России из-за долгов около 7,2 млн невыездных граждан.

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