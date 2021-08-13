Правительство внесло законопроект об изъятии загранпаспортов у должников
Правительство внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект, в котором утоняются основания для признания недействительными заграничных паспортов. Соответствующий документ опубликован в думской базе данных.
Согласно документу, предлагается изымать загранпаспорт у человека, который были признан невыездным из-за неисполнения им судебных решений.
Изымать документы будут судебные приставы, после исполнения обязательств гражданин сможет получить паспорт обратно в миграционной службе.
Невыездным гражданин признается в случае наличия задолженности по налогам, штрафам ГИБДД или коммунальным услугам, которые составляют 30 тыс. руб. и более.