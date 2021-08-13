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NASA сформирует группу для расследования инцидента с модулем «Наука»

Фото: Роскосмос / Global Look Press
Фото: Роскосмос / Global Look Press

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приступило к формированию экспертной группы, которая займется расследованием инцидента с модулем «Наука» на Международной космической станции (МКС), сообщили в NASA.

«В соответствии с правилами NASA формируется группа по расследованию. Будет определен состав команды и масштаб расследования», — говорится в сообщении ведомства.

Российский модуль впервые за 11 лет пристыковался к МКС
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Стыковка российского модуля &laquo;Наука&raquo; с МКС &nbsp;

Созданная группа займется анализом доступных данных, а также будет сотрудничать с российской стороной, а также с другими «международными партнерами».

Модуль «Наука» запустили с космодрома Байконур 21 июля. Он пристыковался к МКС днем 29 июля. «Наука» встала на место модуля «Пирс», который за три дня до этого отстыковался от станции.

После стыковки в NASA сообщили, что двигатели «Науки» непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск). Сразу после инцидента в NASA уточнили, что, согласно предварительным оценкам, из-за неожиданного включения двигателей на модуле «Наука» МКС повернулась на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс».

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В «Роскосмосе» объяснили нештатное включение двигателей работой с остатками топлива в модуле.

Генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев объяснил, что внезапное включение двигателей модуля было связано с кратковременным сбоем в программном обеспечении.

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