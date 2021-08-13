NASA сформирует группу для расследования инцидента с модулем «Наука»

Фото: Роскосмос / Global Look Press

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приступило к формированию экспертной группы, которая займется расследованием инцидента с модулем «Наука» на Международной космической станции (МКС), сообщили в NASA.

«В соответствии с правилами NASA формируется группа по расследованию. Будет определен состав команды и масштаб расследования», — говорится в сообщении ведомства.

Созданная группа займется анализом доступных данных, а также будет сотрудничать с российской стороной, а также с другими «международными партнерами».

Модуль «Наука» запустили с космодрома Байконур 21 июля. Он пристыковался к МКС днем 29 июля. «Наука» встала на место модуля «Пирс», который за три дня до этого отстыковался от станции.