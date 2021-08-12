В Минобрнауки объяснили отстранение ректора РГСУ Починок

Наталья Починок (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Отставка ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Натальи Починок связана с проверкой деятельности организации. Об этом сообщили в ответ на запрос РБК в пресс-службе Минобрнауки.

«Ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок временно отстранена от занимаемой должности сроком до 6 сентября 2021 года. В настоящее время в университете проходят проверки деятельности организации», — говорится в сообщении Минобрнауки.

Министерство науки и высшего образования временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета Наталью Починок 10 августа. О проверке в вузе рассказал РБК временно исполняющий обязанности ректора РГСУ Андрей Хамров.

Как сообщил Хамров, основанием для отстранения в приказе указаны статьи: отстранение от работы (Трудовой кодекс России), предоставление сведений о доходах (ч. 7 ст. 8 ФЗ «О противодействии коррупции»), а также приказ Минобрнауки о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях Минобрнауки.