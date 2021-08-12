«Мегафон» отстранил сотрудника после попытки взлома журналистки The Bell

Ирина Панкратова (Фото: pirairara / Facebook)

«Мегафон» временно отстранил от работы сотрудника салона, который предоставил неизвестным детализацию звонков корреспондента The Bell Ирины Панкратовой, сообщили РБК в пресс-службе оператора.

«Мы на связи с Ириной Панкратовой и ведем оперативное служебное расследование. До выяснения всех обстоятельств сотрудник салона, оказавший услугу предоставления детализации звонков, отстранен от работы», — сообщили там.

В «Мегафоне» напомнили о постановлении правительства «О порядке оказания услуг телефонной связи», которое обязывает операторов сотовой связи предоставлять услугу детализации звонков по нотариально удостоверенной доверенности.

О том, что неизвестные получили доступ к конфиденциальным данным телефона Панкратовой, рассказала РБК журналистка. «Неизвестные получили детализацию моих вызовов и СМС-сообщений, то есть знают, на какие номера я совершала звонки и отправляла смс за 1,5-2 года», — рассказала Панкратова.

The Bell сообщил, что злоумышленники, вероятно, подделали нотариально заверенную доверенность от имени Панкратовой и предоставили ее при запросе детализации.