Посольство после скандала с Ираном из-за фото напомнило о похожих снимках

Леван Джагарян и Саймон Шерклифф на встрече в 2017 году (Фото: russian_embassy_tehran / Instagram)

Фотография послов России и Великобритании на лестнице российского посольства в Иране, вызвавшая возмущение в этой стране, похожа на аналогичные более старые снимки, но к такой реакции ранее не приводила. Об этом сообщили РБК в пресс-службе посольства России в Иране.

«Ранее подобные фотографии также выкладывались в соцсети, но почему-то эта фотография вызвала такую реакцию неожиданно», — сказал представитель пресс-службы.

Так в посольстве прокомментировали фотографию со встречи посла России Левана Джагаряна и посла Великобритании Саймона Шерклиффа, опубликованную 11 августа в социальных сетях российской дипломатической миссии.

Фотография вызвала дипломатический скандал. Глава МИД Ирана Джавад Зариф счел фотографию неподобающей, местный телеканал Presstv сообщил, что изображение напомнило иранцам о времени Второй мировой войны и нарушении суверенитета страны, в том числе об оккупации Ирана со стороны СССР и Великобритании.

Это связано с тем, что фото композиционно повторяет снимок, сделанный во время Тегеранской конференции 1943 года, где обсуждались действия союзников в борьбе с фашистской Германией. На снимке лидеры СССР, США и Великобритании — Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль — сидят в креслах на крыльце советского посольства, которое было частью объединенного «коридора безопасности» советско-британского дипломатического корпуса. Ныне в здании бывшего советского посольства находится посольство России. На свежей фотографии российского посольства стул между послами России и Великобритании остался пустым.

Российского посла Левана Джагаряна после этого пригласили на беседу в МИД Ирана, встреча прошла «в дружеской обстановке», сообщали в посольстве ранее. Российская дипмиссия объяснила в Twitter, что снимок не имел никакого «антииранского контекста».

Похожую фотографию со встречи Джагаряна и Шерклиффа посольство России публиковало в сентябре 2017 года. Дипломаты также сфотографировались на крыльце посольства — сидя на стульях по обе стороны пустого стула. Фотография была опубликована в Instagram посольства.

10 сентября на крыльце посольства сфотографировались Джагарян, бывший президент Молдавии Игорь Додон и глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов.

Крыльцо посольства России в Тегеране — частое место проведения различных мероприятий, организованных дипломатическим представительством России в Иране. В частности, как следует из Telegram-канала посольства, на крыльце ежегодно проводят акцию «Бессмертный полк».