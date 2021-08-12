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Посла России пригласили в МИД Ирана из-за фото с британским послом

Леван Джагарян
Леван Джагарян (Фото: russianembassytehran / Telegram)

Посла России в Тегеране Левана Джагаряна пригласили в иранский МИД из-за «неоднозначной реакции иранской общественности» на фотографию с послом Великобритании Саймоном Шерклиффом, сообщили РБК в посольстве России в Иране.

«Иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства», — сообщил представитель посольства, добавив, что Джагарян уже выразил свои сожаления по поводу того, что фотография привела к недопониманию, а сама беседа прошла «в дружественной атмосфере».

Посольство России в Иране 11 августа опубликовало фотографию Джагаряна с Шерклиффом. Это фотография композиционно повторяет другой известный снимок, сделанный во время Тегеранской конференции 1943 года. На нем лидеры СССР, США и Великобритании — Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль — сидят в креслах на лестнице.

Посол России и посол Великобритании сидят на той же исторической лестнице, однако центральное кресло (в центре на фото 1943 года сидел Рузвельт) на фото послов осталось пустым.

Пост вызвал негативную реакцию среди политиков Ирана. Глава МИД Ирана Джавад Зариф счел фотографию неподобающей. Presstv пояснил, что фотография напомнила иранцам о том, как во время Второй мировой войны три страны нарушили суверенитет страны, в том числе об оккупации Ирана со стороны СССР и Великобритании.

Российское посольство позднее объяснило в Twitter, что фото «не имеет антииранского контекста». В посольстве подчеркнули, что не хотели оскорбить чувства иранского народа — целью было отдать дань совместным действиям союзников во время Второй мировой войны.

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Российские дипломаты заявили о намерении укреплять двусторонние отношения с Ираном, основанные на взаимоуважении.

Тегеранская конференция стала первой встречей «большой тройки» — лидеров трех стран: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта, Уинстона Черчилля. Она прошла в Тегеране с 28 ноября по 1 декабря 1943 года. На ней были согласованы решения об открытии в 1944 году второго фронта в Европе.

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