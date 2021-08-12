Посла России пригласили в МИД Ирана из-за фото с британским послом

Леван Джагарян (Фото: russianembassytehran / Telegram)

Посла России в Тегеране Левана Джагаряна пригласили в иранский МИД из-за «неоднозначной реакции иранской общественности» на фотографию с послом Великобритании Саймоном Шерклиффом, сообщили РБК в посольстве России в Иране.

«Иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства», — сообщил представитель посольства, добавив, что Джагарян уже выразил свои сожаления по поводу того, что фотография привела к недопониманию, а сама беседа прошла «в дружественной атмосфере».

Посольство России в Иране 11 августа опубликовало фотографию Джагаряна с Шерклиффом. Это фотография композиционно повторяет другой известный снимок, сделанный во время Тегеранской конференции 1943 года. На нем лидеры СССР, США и Великобритании — Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль — сидят в креслах на лестнице.

Посол России и посол Великобритании сидят на той же исторической лестнице, однако центральное кресло (в центре на фото 1943 года сидел Рузвельт) на фото послов осталось пустым.