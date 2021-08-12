Производители алкоголя оценили идею запретить его продажу до 21 года

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Законопроект Минздрава России о запрете на продажу алкогольной продукции крепостью выше 16,5% лицам до 21 года лишь увеличит потребление нелегального крепкого алкоголя среди молодежи. Об этом говорится в отзыве Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) на проект закона, поступившем в РБК. Проект отзыва подготовил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

«Предлагаемый Минздравом законопроект еще более увеличит потребление нелегального крепкого алкоголя среди молодежи, что приведет к увеличению смертности данной категории населения», — считают в союзе.

Производители алкогольной продукции также напомнили, что за последние пять лет в России было ограничено время продаж алкоголя, резко возросла стоимость лицензий на розничную продажу, был введен запрет на продажу алкоголя в магазинах менее 50 кв. м, запрет на продажу алкоголя в интернете. Все это привело к тому, что в 2020 году 32% крепкого алкоголя произведено и продано нелегально, подчеркнули в союзе.

Таким образом, законопроект не учитывает специфику функционирования алкогольного рынка и приведет к негативным последствиям, считают в СПАП.