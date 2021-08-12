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Общество ,  
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Производители алкоголя оценили идею запретить его продажу до 21 года

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Законопроект Минздрава России о запрете на продажу алкогольной продукции крепостью выше 16,5% лицам до 21 года лишь увеличит потребление нелегального крепкого алкоголя среди молодежи. Об этом говорится в отзыве Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) на проект закона, поступившем в РБК. Проект отзыва подготовил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

«Предлагаемый Минздравом законопроект еще более увеличит потребление нелегального крепкого алкоголя среди молодежи, что приведет к увеличению смертности данной категории населения», — считают в союзе.

Производители алкогольной продукции также напомнили, что за последние пять лет в России было ограничено время продаж алкоголя, резко возросла стоимость лицензий на розничную продажу, был введен запрет на продажу алкоголя в магазинах менее 50 кв. м, запрет на продажу алкоголя в интернете. Все это привело к тому, что в 2020 году 32% крепкого алкоголя произведено и продано нелегально, подчеркнули в союзе.

Таким образом, законопроект не учитывает специфику функционирования алкогольного рынка и приведет к негативным последствиям, считают в СПАП.

В России выросла смертность от алкоголя
Общество
Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

Авторы отзыва также отметили, что, согласно российской Конституции, права и обязанности граждан России наступают с 18 лет в отличие от стран, где воинская служба и ряд других прав и обязанностей предусмотрены с 21 года, как и продажа алкоголя.

По словам Косарева, голосование по проекту прошло 6 августа и 83% участников рабочей группы проголосовали против принятия законопроекта.

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Согласно действующему законодательству, в России запрещена продажа алкоголя несовершеннолетним. С 18 лет при предъявлении документа россиянин может приобрести любые алкогольные напитки.

Минздрав России предложил повысить минимальный возраст для покупки крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года уже с 1 марта 2022 года, сообщали «Известия» со ссылкой на текст поправок в закон о государственном регулировании производства спирта. Эту инициативу ведомства сейчас оценивает рабочая группа, после чего документ рассмотрят профильные комиссии правительства, которые будут принимать решение о том, нужно ли направить этот проект на рассмотрение в Госдуму.

Авторы проекта закона в пояснительной записке ссылались на медицинские исследования, которые показали, что потребление алкоголя негативно сказывается на развитии головного мозга, который окончательно формируется только к 21 году. Кроме того, Минздрав привел в пример успешный опыт других стран, в том числе США.

Союз производителей алкогольной продукции — это объединение производителей спирта и ликеро-водочной продукции, совокупный объем производства его членов составляет около половины от всего объема рынка, говорится на сайте организации. Своей целью организация называет «поддержку государства в борьбе с теневым оборотом алкоголя».

Среди членов Союза производителей алкогольной продукции указаны десять производителей: Московский завод «Кристалл», «Руст Россия», «Белуга Групп», Тамбовское спиртовое предприятие «Талвис», «Росспиртпром», группа «Ладога», Алкогольная производственная компания, Алкогольная сибирская группа, Уржумский спиртоводочный завод, «Национальные алкогольные традиции».

алкоголь запрет продажа законопроект Минздрав производители
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Минздрав предложил запретить покупку крепкого алкоголя до 21 года
Общество
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Потребление алкоголя среди россиян сократилось на треть
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