В Башкирии среди вакцинированных от коронавируса разыграют рулоны сена

Власти Аскинского района Башкирии разыграют среди жителей, вакцинированных от COVID-19, рулоны сена. Об этом сообщается на сайте администрации района.

«В рамках проекта «Здоровое село» в районе запущена Акция-поощрение «Вакцинируйся — получи сено!» среди жителей сельских поселений», — говорится в сообщении.

Розыгрыш пройдет среди жителей сельских поселений района. Для того, чтобы стать участником акции, необходимо привиться первым компонентом вакцины от коронавируса в период с 11 по 21 августа.

24 августа в администрации района с помощью жеребьевки определит троих победителей, которые получат по три рулона сена.