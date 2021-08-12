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В Башкирии среди вакцинированных от коронавируса разыграют рулоны сена

Власти Аскинского района Башкирии разыграют среди жителей, вакцинированных от COVID-19, рулоны сена. Об этом сообщается на сайте администрации района.

«В рамках проекта «Здоровое село» в районе запущена Акция-поощрение «Вакцинируйся — получи сено!» среди жителей сельских поселений», — говорится в сообщении.

Розыгрыш пройдет среди жителей сельских поселений района. Для того, чтобы стать участником акции, необходимо привиться первым компонентом вакцины от коронавируса в период с 11 по 21 августа.

В Москве решили привлечь к вакцинации розыгрышем автомобилей
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

24 августа в администрации района с помощью жеребьевки определит троих победителей, которые получат по три рулона сена.

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в России власти субъектов стали вводить специальные акции, которые должны мотивировать россиян вакцинироваться против COVID-19.

Так, в Москве в апреле стартовала акция «Миллион призов» для вакцинированных против коронавирусной инфекции россиян старше 60 лет.
В рамках акции москвичи смогут получить подарочную карту или промокод номиналом 1 тыс. призовых баллов. Их можно потратить в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, при этом получив дополнительные скидки. В июле акцию продлили до 15 августа.

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Кроме того, в Москве разыгрывают среди привитых от коронавируса по пять машин. В Подмосковье власти заявляли о розыгрыше квартиры.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Башкирия вакцинация от COVID-19 сено коронавирус
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