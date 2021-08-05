В Москве разыграли еще пять автомобилей среди привившихся от COVID-19

В Москве объявили новых победителей розыгрыша автомобилей среди тех, кто сделал первую прививку от коронавируса, сообщается на портале мэрии столицы. Это Иван, Александр, Азим и две Валентины.

Власти стали разыгрывать машины, чтобы стимулировать жителей к вакцинации. Выигравшие автомобиль получили первую дозу вакцины с 26 июля по 1 августа.

Розыгрыш проводится с 14 июня. Каждую неделю разыгрываются пять машин. Победителей определяют путем случайного выбора из тех, кто впервые привился за предыдущую неделю. Первый розыгрыш прошел 23 июня, в нем участвовали те, кому сделали первую инъекцию с 14 по 20 июня.

Последний раз автомобили разыгрывали среди москвичей, которые получили первую дозу вакцины от COVID-19 с 19 по 25 июля.