Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,6 (+0,09) Инвестиции, 13:06
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,36 (-0,08) Инвестиции, 13:06
Татьяну Буланову не зарегистрировали на выборы в заксобрание Петербурга Политика, 22:07 Минэнерго попросило бизнес снизить экспорт сжиженных газов Экономика, 22:00 В Совфеде заявили о красной черте после предложений Киева о ПВО Политика, 21:47 Вирусологи оценили вероятность подъема заболеваемости COVID к осени Общество, 21:15 Мусорная компания предложила отказаться от упаковки фруктов в магазинах Бизнес, 21:14 «Спартак» объявил стартовый состав на решающий матч Лиги чемпионов Спорт, 21:05 Месси успешно прошел медосмотр в ПСЖ Спорт, 21:00 СМИ сообщили о двухчасовом разговоре Карпина и Дзюбы Спорт, 20:52 Бывшая жена обвинила Мамаева в попытке отнять дочь и взыскать алименты Спорт, 20:48 Измерьте уровень вашей финансовой грамотности. Тест РБК и Сбер, 20:46 В Вашингтоне ввели обязательную вакцинацию для чиновников местного уровня Общество, 20:45 Олимпийский комитет Белоруссии назвал санкции США «абсолютно нелепыми» Спорт, 20:36 В Белоруссии тренер избил хоккеиста на матче подростковых команд Спорт, 20:25 Сколько потратили туристы в России за последние три года РБК и Сбер, 20:12
Конфликт в Донбассе ,  
0 

В Совфеде заявили о красной черте после предложений Киева о ПВО

Фото: U.S. Department of Defense / Global Look Press
Фото: U.S. Department of Defense / Global Look Press
Идея разместить на территории Украины силы противовоздушной обороны США — очередная попытка подогреть напряжение в отношениях Киева и Москвы. Такое мнение высказали опрошенные РБК члены комитетов по международным делам обеих палат российского парламента. Накануне министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резник на переговорах с руководителем Джеймстаунского фонда Гленом Говардом заявил о необходимости усилить безопасность страны за счет развертывания американских систем ПВО.

«Думаю, что это, скорее всего, такой вброс, чтобы опять повысить ситуацию напряжения в наших отношениях. Причем это делается в преддверии визита Зеленского в США», — сказал РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Кроме того, политик назвал такое размещение американских ПВО «красной чертой, которой не нужно касаться». Он также выразил надежду, что президент США Джозеф Байден помнит, к чему могло привести похожее противостояние, когда Советский Союз разместил ядерные ракеты на Кубе у американских границ.

По его словам, предлагаемые в Киеве меры вызовут жесткую реакцию России и могут поставить человечество на грань мировой войны.

Он добавил, что перспектива размещения американских вооружений напрямую угрожает российской территории, а также близким к ней землям, «поскольку там живут представители русской национальности». Прежде всего, отметил политик, речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках.

В Госдуме увидели в словах Байдена о выборах установку для разведки США
Политика
Джо Байден
Высказывания Джабарова о попытках Киева усугубить отношения поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Думаю, что это призыв вице-премьера Украины, находящегося в Америке, очередная просьба в получении очередных денег в виде этих ракет. И это попытка подыгрывать американцам в возможности пересмотреть условия договоренности по «Северному потоку-2», — сказал он. «Накачка вооружений на границе не сулит нам ничего хорошего», — заключил депутат.

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино
Украина Госдума Совет Федерации новости США
Материалы по теме
Байден пригласил Зеленского в Белый дом
Политика
Госсекретарь США обсудил с главой МИД Украины углубление сотрудничества
Политика
Белый дом назвал дату первой встречи Зеленского и Байдена
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter