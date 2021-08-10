В Совфеде заявили о красной черте после предложений Киева о ПВО

Фото: U.S. Department of Defense / Global Look Press

Идея разместить на территории Украины силы противовоздушной обороны США — очередная попытка подогреть напряжение в отношениях Киева и Москвы. Такое мнение высказали опрошенные РБК члены комитетов по международным делам обеих палат российского парламента. Накануне министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резник на переговорах с руководителем Джеймстаунского фонда Гленом Говардом заявил о необходимости усилить безопасность страны за счет развертывания американских систем ПВО.

«Думаю, что это, скорее всего, такой вброс, чтобы опять повысить ситуацию напряжения в наших отношениях. Причем это делается в преддверии визита Зеленского в США», — сказал РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Кроме того, политик назвал такое размещение американских ПВО «красной чертой, которой не нужно касаться». Он также выразил надежду, что президент США Джозеф Байден помнит, к чему могло привести похожее противостояние, когда Советский Союз разместил ядерные ракеты на Кубе у американских границ.

По его словам, предлагаемые в Киеве меры вызовут жесткую реакцию России и могут поставить человечество на грань мировой войны.

Он добавил, что перспектива размещения американских вооружений напрямую угрожает российской территории, а также близким к ней землям, «поскольку там живут представители русской национальности». Прежде всего, отметил политик, речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках.