В СНБО назвали успех Зеленского угрозой для «мастодонтов» на Западе

Владимир Зеленский (Фото: Ирина Яковлева / ТАСС)

Успех президента Украины Владимира Зеленского представляет угрозу для «мастодонтов» на Западе. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию «Новое Время».

«Смотрите как зашевелились такие, как [президент России Владимир] Путин. Их много, они есть и в Европе, эти мастодонты. Для них успех президента Зеленского — их большая угроза», — отметил он.

Он уточнил, что имел в виду под «мастодонтами» тех, кто заканчивают политическую карьеру на Западе и начинают экономическую карьеру «у Владимира Путина», в том числе политики Австрии, Франции и Германии.

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил немецкого канцлера Ангелу Меркель в выборе в пользу России.