Пакистан запретит внутренние перелеты без двух прививок от COVID-19

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Перелеты между населенными пунктами Пакистана с 10 сентября смогут совершать только те, кто привился от COVID-19. Об этом сообщает пакистанский телеканал Geo со ссылкой на решение Национального командно-оперативного центра Пакистана по борьбе с распространением коронавируса (NCOC).

«Национальный командно-операционный центр в среду обязал людей проходить полный курс вакцинации перед полетом начиная с 10 сентября», — говорится в публикации. Согласно информации телеканала, решение было принято, чтобы увеличить число вакцинаций из-за четвертой волны COVID-19.

Правительство уже ограничило возможность перемещаться по воздуху для непривитых пассажиров — с 1 августа для перелета требуется предъявить сертификат о получении хотя бы одной дозы прививки. Однако с 10 сентября летать на самолетах смогут лишь те, кто завершил курс вакцинации. Ранее, 9 августа, NCOC наложил аналогичный запрет на железнодорожные поездки с 1 октября.

Кроме того, власти решили сократить перерыв между введением первой и второй доз препарата с 42 до 28 дней. «Решение было принято после консультации со специалистами в области здравоохранения», — уточнили в NCOC.