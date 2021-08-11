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Пандемия коронавируса ,  
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Пакистан запретит внутренние перелеты без двух прививок от COVID-19

Фото: PPI / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: PPI / Keystone Press Agency / Global Look Press

Перелеты между населенными пунктами Пакистана с 10 сентября смогут совершать только те, кто привился от COVID-19. Об этом сообщает пакистанский телеканал Geo со ссылкой на решение Национального командно-оперативного центра Пакистана по борьбе с распространением коронавируса (NCOC).

«Национальный командно-операционный центр в среду обязал людей проходить полный курс вакцинации перед полетом начиная с 10 сентября», — говорится в публикации. Согласно информации телеканала, решение было принято, чтобы увеличить число вакцинаций из-за четвертой волны COVID-19.

Правительство уже ограничило возможность перемещаться по воздуху для непривитых пассажиров — с 1 августа для перелета требуется предъявить сертификат о получении хотя бы одной дозы прививки. Однако с 10 сентября летать на самолетах смогут лишь те, кто завершил курс вакцинации. Ранее, 9 августа, NCOC наложил аналогичный запрет на железнодорожные поездки с 1 октября.

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Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Кроме того, власти решили сократить перерыв между введением первой и второй доз препарата с 42 до 28 дней. «Решение было принято после консультации со специалистами в области здравоохранения», — уточнили в NCOC.

По данным Всемирной организации здравоохранения от 9 августа, за неделю в Пакистане коронавирус выявили у 12 379 жителей, 207 человек умерли. За время пандемии в стране с населением 220,9 млн человек диагноз COVID-19 подтвердили у 1 млн 75,5 тыс. человек. Всего в Пакистане от инфекции умерли 24 тыс. пациентов. При этом первую дозу вакцины получили 29,4 млн человек, еще почти 7,5 млн полностью привиты.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

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