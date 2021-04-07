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Пандемия коронавируса ,  
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Лавров оценил возможность производства «Спутника V» в Пакистане

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Россия рассматривает возможное производство в Пакистане вакцины против коронавируса «Спутник V» как перспективную инициативу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

«Я считаю, это очень перспективная тема, и наши соответствующие эксперты будут работать над ее реализацией», — сказал Лавров, говоря о производстве вакцины в Пакистане.

По словам Лаврова, Россия поставила в эту страну 50 тыс. доз вакцины и скоро поставит еще 150 тыс. доз. При этом он признал, что потребности Пакистана в препарате гораздо больше.

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Фото:Alexis Lloret / Getty Images

«Но все пока упирается в способность производить эту вакцину не только в Российской Федерации, но и в странах, которые являются нашими зарубежными партнерами», — добавил глава российского МИДа.

Он отметил, что производство «Спутника V» уже налажено в Индии, Белоруссии, а также начинается в Корее и в ряде других стран. Министр заявил, что Россия готова помочь Пакистану удовлетворить его потребности в вакцине, но Москва также должна выполнить обязательства перед теми странами, которые раньше обратились к ней с этой просьбой.

Вакцина «Спутник V» была разработана в центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат зарегистрировали в России в августе 2020 года. По состоянию на 7 апреля вакцина одобрена к применению в 59 странах. Власти Пакистана дали разрешение на экстренное использование «Спутника V» в январе.

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Сергей Лавров МИД России Пакистан коронавирус Спутник V
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