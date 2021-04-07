Лавров оценил возможность производства «Спутника V» в Пакистане

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Россия рассматривает возможное производство в Пакистане вакцины против коронавируса «Спутник V» как перспективную инициативу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

«Я считаю, это очень перспективная тема, и наши соответствующие эксперты будут работать над ее реализацией», — сказал Лавров, говоря о производстве вакцины в Пакистане.

По словам Лаврова, Россия поставила в эту страну 50 тыс. доз вакцины и скоро поставит еще 150 тыс. доз. При этом он признал, что потребности Пакистана в препарате гораздо больше.

«Но все пока упирается в способность производить эту вакцину не только в Российской Федерации, но и в странах, которые являются нашими зарубежными партнерами», — добавил глава российского МИДа.