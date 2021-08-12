Москва поменяла подход к подбору и обучению кадров для домов-интернатов

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Власти Москвы отказались от аутсорсинга и отныне сами будут готовить кадры для столичных домов-интернатов. Заниматься обучением персонала будет один из Центров компетенций, подведомственных столичному департаменту труда и соцзащиты, который получил образовательную лицензию. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Нам нужны высококвалифицированные кадры в домах-интернатах, поскольку на их плечах лежит забота о старшем поколении и людях с ментальными особенностями. С января 2021 года мы отказались от аутсорсинга, оставили лучших сотрудников и ввели в домах-интернатах штатную должность помощника по уходу», — рассказала заммэра.

Она пояснила, что помощников по уходу для домов-интернатов будут готовить по уникальной программе обучения, которую разработали в Центре компетенций Психоневрологического интерната № 34. Там же смогут пройти переобучение и те, кто уже работает в учреждениях. Центр получил образовательную лицензию по программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. По обеим программам будут выдаваться документы государственного образца, которые дают право профессиональной деятельности на территории всей страны.

«Образовательные программы соответствуют высокому уровню стандарта в сфере ухода, поэтому обучение по ним позволит более адресно, бережно и профессионально заботиться о людях, нуждающихся в особом внимании и повысить качество предоставляемых услуг в домах-интернатах. Мы планируем обучить порядка 3 тысяч помощников по уходу. Первые группы уже запущены», — добавила вице-мэр.