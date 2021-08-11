Швейцария расширила санкции против Белоруссии

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Власти Швейцарии ужесточили санкции против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте правительства Швейцарии.

Новыми санкциями Швейцария ориентируется «на решения, принятые Европейским союзом», говорится в сообщении.

Новые ограничения были введены в финансовой сфере. В частности, Швейцария вводит санкции на выпуск «финансовых инструментов» и торговлю ими, на предоставление займов и страховых услуг. Кроме того, страна вводит эмбарго на поставки в Белоруссию оборудования, которое «может применяться для слежения или перехвата интернет-трафика и телефонных разговоров».

Швейцария, как и другие страны ЕС, обвиняет Белоруссию в нарушении прав человека.