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Швейцария расширила санкции против Белоруссии

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Власти Швейцарии ужесточили санкции против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте правительства Швейцарии.

Новыми санкциями Швейцария ориентируется «на решения, принятые Европейским союзом», говорится в сообщении.

Новые ограничения были введены в финансовой сфере. В частности, Швейцария вводит санкции на выпуск «финансовых инструментов» и торговлю ими, на предоставление займов и страховых услуг. Кроме того, страна вводит эмбарго на поставки в Белоруссию оборудования, которое «может применяться для слежения или перехвата интернет-трафика и телефонных разговоров».

Швейцария, как и другие страны ЕС, обвиняет Белоруссию в нарушении прав человека.

Чем грозят Белоруссии новые санкции США и Великобритании
Экономика
Фото:Виктор Драчев / ТАСС

Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии 24 июня, которые затронули нефтепромышленность, оборудование и ПО для перехвата коммуникаций, а также финансовые ограничения, включая закрытие доступа к европейским рынкам капитала, запрет на страхование белорусского правительства и госорганов.

Накануне санкции против Белоруссии ввели США и Великобритания. США включили в санкционный список 23 белорусских гражданина и 21 юридическое лицо, включая  «Беларуськалий». Великобритания, в свою очередь, ввела запрет на импорт из Белоруссии калийных удобрений и нефтепродуктов с целью «уменьшить количество выручки, которая поступает режиму Лукашенко».

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