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Технологии и медиа ,  
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Россияне рассказали, как за ними следят через гаджеты

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Большинство россиян (77%) считают, что за ними осуществляется слежка при помощи мобильных устройств, следует из результатов опроса, проведенного компанией ESET (есть у РБК), которая специализируется на разработке антивирусного ПО и защите от киберугроз.

Наименьшие опасения по поводу возможной слежки (35%) высказала молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, считающая это проявлением паранойи. Людей старше 35 лет слежка волнует больше.

При этом 39,5% респондентов считают, что отслеживается история поиска на всех устройствах, 25,5% верят, что передаются все действия, которые производятся на устройстве, 14,1% уверены, что за ними следят при помощи микрофона и камеры гаджета, а 20,9% думают, что используются все вышеперечисленные средства.

Среди основных причин, по которым заинтересованные компании собирают персональные данные 65% участников исследования назвали настройку таргетированной рекламы. По мнению 47% и 39% опрошенных, данные используют спецслужбы и мошенники соответственно.

Опрос проводился в онлайн-формате, в нем участвовали более 1100 пользователей мобильных устройств из городов России с населением более 1 млн человек.

Согласно исследованию, больше всего из последствий слежки россияне боятся использования их личных данных мошенниками, утечки интимных видео и фотографий, чтения переписки и прослушивания разговоров, а также изучения привычек и интересов, исходя из истории поиска.

Дуров рассказал о слежке за его телефоном с помощью шпионской программы
Технологии и медиа
Павел Дуров

Чтобы избежать потенциальной слежки, 45% опрошенных отключают на устройствах геопозицию. Еще 39% проверяют возможность доступа к данным у приложений. 34% и 32% избегают обсуждения личных тем по телефону и подключений к общественному Wi-Fi.

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«Чтобы не делиться лишним и иметь возможность защитить свои права, внимательно читайте условия предоставления личной информации каждый раз, когда регистрируетесь в новом сервисе, совершаете покупку или участвуете в опросе», — посоветовал пользователям директор управления маркетинга ESET в России и СНГ Кирилл Подгорный.

В июле о слежке за своим мобильным устройством с помощью шпионской программы сообщил основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров. По его словам, шпионские приложения способны взломать любой телефон на операционных системах iOS и Android и способа защитить устройство сейчас не существует.

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