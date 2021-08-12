Россияне рассказали, как за ними следят через гаджеты

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Большинство россиян (77%) считают, что за ними осуществляется слежка при помощи мобильных устройств, следует из результатов опроса, проведенного компанией ESET (есть у РБК), которая специализируется на разработке антивирусного ПО и защите от киберугроз.

Наименьшие опасения по поводу возможной слежки (35%) высказала молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, считающая это проявлением паранойи. Людей старше 35 лет слежка волнует больше.

При этом 39,5% респондентов считают, что отслеживается история поиска на всех устройствах, 25,5% верят, что передаются все действия, которые производятся на устройстве, 14,1% уверены, что за ними следят при помощи микрофона и камеры гаджета, а 20,9% думают, что используются все вышеперечисленные средства.

Среди основных причин, по которым заинтересованные компании собирают персональные данные 65% участников исследования назвали настройку таргетированной рекламы. По мнению 47% и 39% опрошенных, данные используют спецслужбы и мошенники соответственно.