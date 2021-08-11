Избирком обвинил Юнемана в изготовлении неправильных подписных листов

Роман Юнеман (Фото: roman.yuneman / Facebook)

У оппозиционного кандидата Романа Юнемана, который баллотируется в Госдуму в качестве самовыдвиженца, обнаружили фальсификацию подписных листов, заявил ТАСС заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Из-за этого все собранные подписи могут признать недействительными, Юнеману грозит отказ в регистрации на выборах.

Окружная избирательная комиссия по Чертановскому одномандатному избирательному округу № 210 установила, что Юнеман «умышленно изготовил и использовал в нарушение избирательного законодательства бланки подписных листов неустановленной формы». Речь идет о «незаконной дополнительной графе», в которой содержались персональные данные избирателей, в том числе номера телефонов, что может быть расценено как нарушение закона о персональных данных, уточнил Реут.

Среди других несоответствий комиссия указала дублирование подписей, неправильные сведения о месте регистрации избирателей, ошибки в паспортных данных.

«В соответствии с законом о выборах депутатов Госдумы <...> подписи в поддержку самовыдвижения кандидата должны вноситься в подписные листы, изготовленные строго по форме, <...> все подписи, собранные на подписных листах, изготовленных с нарушениями законодательства, признаются недействительными, поэтому окружная комиссия вправе отказать кандидату в регистрации», — заявил зампредседателя Мосгоризбиркома.

Юнеман сообщил РБК, что все подписные листы были сданы по установленной форме. «Они выкатили протокол, признали, что тысяча подписей недействительна по базе МВД. Но, как мы знаем, база формируется. Мы сейчас будем искать людей с паспортами, потому что я в своих подписях уверен. И такого количества дублей тоже быть не может», — убежден Юнеман.