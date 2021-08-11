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Выборы в Госдуму ,  
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Избирком обвинил Юнемана в изготовлении неправильных подписных листов

Роман Юнеман
Роман Юнеман (Фото: roman.yuneman / Facebook)

У оппозиционного кандидата Романа Юнемана, который баллотируется в Госдуму в качестве самовыдвиженца, обнаружили фальсификацию подписных листов, заявил ТАСС заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Из-за этого все собранные подписи могут признать недействительными, Юнеману грозит отказ в регистрации на выборах.

Окружная избирательная комиссия по Чертановскому одномандатному избирательному округу № 210 установила, что Юнеман «умышленно изготовил и использовал в нарушение избирательного законодательства бланки подписных листов неустановленной формы». Речь идет о «незаконной дополнительной графе», в которой содержались персональные данные избирателей, в том числе номера телефонов, что может быть расценено как нарушение закона о персональных данных, уточнил Реут.

Среди других несоответствий комиссия указала дублирование подписей, неправильные сведения о месте регистрации избирателей, ошибки в паспортных данных.

«В соответствии с законом о выборах депутатов Госдумы <...> подписи в поддержку самовыдвижения кандидата должны вноситься в подписные листы, изготовленные строго по форме, <...> все подписи, собранные на подписных листах, изготовленных с нарушениями законодательства, признаются недействительными, поэтому окружная комиссия вправе отказать кандидату в регистрации», — заявил зампредседателя Мосгоризбиркома.

Юнеман сообщил РБК, что все подписные листы были сданы по установленной форме. «Они выкатили протокол, признали, что тысяча подписей недействительна по базе МВД. Но, как мы знаем, база формируется. Мы сейчас будем искать людей с паспортами, потому что я в своих подписях уверен. И такого количества дублей тоже быть не может», — убежден Юнеман.

В Twitter Юнеман сообщил, что недействительными признаны 1594 подписи (забракованными могут быть 745). «Больше 1000 забраковала «проверка по базе МВД» + почти 250 графологи + 189 подписей признали повторяющимися», — написал он.

Как сообщил в своем Telegram глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, Юнеман попросил штаб вмешаться в ситуацию.

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Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Юнеман в сентябре 2019 года избирался в Мосгордуму, однако для победы ему не хватило 84 голоса. Он потребовал через суд отменить итоги дистанционного голосования на избирательном участке № 5003 в Чертаново, где из-за технического сбоя не смогла проголосовать часть избирателей. По его мнению, недостающие голоса могли существенно повлиять на исход выборов.

Выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования, в этом году оно будет проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

Авторы
Елена Чернышова, Любовь Порываева Любовь Порываева
Выборы в Госдуму сбор подписей Москва Мосгоризбирком
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