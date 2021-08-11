Задержанного в ФРГ по подозрению в шпионаже на Россию британца арестовали

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Власти ФРГ арестовали британского подданного, подозреваемого в шпионаже в пользу России в Германии. Об этом говорится на сайте немецкой Генпрокуратуры.

«Федеральный суд сегодня выдал ордер на арест гражданина Великобритании Дэвида С.», — говорится в публикации.

О задержании сотрудниками Федерального управления уголовной полиции подданного Великобритании Дэвида С. в Потсдаме стало известно 10 августа. По данным ведомства, он работал на иностранную секретную службу минимум с ноября 2020 года.

До задержания Дэвид С. работал в посольстве Великобритании в Берлине. По крайней мере один раз он отправлял документы, полученные в ходе профессиональной деятельности, представителю российской разведки. В обмен на эту информацию ему присылали неопределенную сумму наличных, считает прокуратура.