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Политика ,  
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Задержанного в ФРГ по подозрению в шпионаже на Россию британца арестовали

Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Власти ФРГ арестовали британского подданного, подозреваемого в шпионаже в пользу России в Германии. Об этом говорится на сайте немецкой Генпрокуратуры.

«Федеральный суд сегодня выдал ордер на арест гражданина Великобритании Дэвида С.», — говорится в публикации.

О задержании сотрудниками Федерального управления уголовной полиции подданного Великобритании Дэвида С. в Потсдаме стало известно 10 августа. По данным ведомства, он работал на иностранную секретную службу минимум с ноября 2020 года.

В Германии задержали британского «агента российской разведки»
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Фото:Maja Hitij / Getty Images

До задержания Дэвид С. работал в посольстве Великобритании в Берлине. По крайней мере один раз он отправлял документы, полученные в ходе профессиональной деятельности, представителю российской разведки. В обмен на эту информацию ему присылали неопределенную сумму наличных, считает прокуратура.

Предполагаемого шпиона задержали после совместного расследования властей Германии и Великобритании.

Информацию о задержании гражданина Великобритании позднее подтвердил Скотленд-Ярд. «Этот человек был арестован в Берлине по подозрению в совершении преступлений, связанных с участием в «разведывательной деятельности» (по законам Германии)», — сообщали в британской полиции.

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В свою очередь, Скотленд-Ярд подчеркнул, что ключевую роль в расследовании дела играют немецкие власти, в то время как британские службы оказывают им содействие.

шпионаж Скотланд-Ярд Великобритания
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