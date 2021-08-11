МИД Азербайджана отказался оценить слова экс-посла в адрес Жириновского

Вид на здание МИД Азербайджана (Фото: MFAAzerbaijan / Facebook)

Исфандияр Вагабзаде больше не представляет Министерство иностранных дел Азербайджана, он был уволен из-за недочетов в работе пять лет назад. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Азербайджана.

«Было бы неправильно с нашей стороны комментировать его взгляды, поскольку он не представляет ни МИД, ни какой-либо другой государственный орган», — говорится в сообщении министерства.

Ранее в эфире KANAL13 появилось видео, в котором Вагабзаде, представившийся бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане, в оскорбительном тоне отзывался о лидере ЛДПР Владимире Жириновском. В частности, экс-дипломат назвал политика «жирной свиньей» и «старым ослом» и заявил, что сам политик и его «нация» «воняют, как свинья».

«Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют», — сказал Вагабзаде.