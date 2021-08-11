Жириновский ответил оскорбившему русских экс-послу Азербайджана

Владимир Жириновский (Фото: duma.gov.ru)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребует возбудить уголовное дело против экс-посла Азербайджана Исфандияра Вагабзаде, который назвал его и русский народ «свиньями». Об этом он сообщил в эфире программы «Соловьев Live».

«Направим жесткое письмо главе республики [Азербайджан] с требованием на месте возбудить уголовное дело. Это оскорбление <...>. Это средневековье», — сказал Жириновский.

Ведущий Владимир Соловьев согласился, что дипломат «наговорил на статью», и подчеркнул, что ждет комментариев от официальных лиц Азербайджана.

Ранее в эфире KANAL13 Вагабзаде назвал Жириновского «жирной свиньей» и «старым ослом» и заявил, что сам политик и его «нация» «воняют, как свинья». «Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир», — сказал Вагабзаде.