Эксперты назвали населенный пункт России с самым длинным названием

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Самое длинное название без пробелов среди населенных пунктов в России носит село Кременчуг-Константиновское в Кабардино-Балкарской республике, в нем 25 букв, сообщил «Яндекс».

Второе место заняло село Верхненовокутлумбетьево — 23 буквы, третье — Нижненовокутлумбетьево — 22, оба находятся в Оренбургской области.

В России также есть 27 населенных пунктов, чье название содержит только два знака. Из них популярнее всего названия Яр и Ям, по 11 штук.

Всего в стране около 82 тыс. населенных пунктов, самые частые названия — Александровка и Ивановка — 333 и 280 соответственно. На третьем месте по популярности находится Михайловка — специалисты «Яндекса» отметили на картах 272 населенных пункта с таким названием.