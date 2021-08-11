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Пандемия коронавируса ,  
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Москалькова сообщила о жалобах на лишение премий из-за отказа прививаться

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В аппарат уполномоченного по правам человека поступали обращения, связанные с вакцинацией. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на форуме «Территория смыслов». По словам омбудсмена, жалобы были связаны с лишением премий за отказ привиться.

«Были обращения, связанные с лишением премий людей к региональным уполномоченным. Мы подключались, и по ряду обращений были восстановлены нарушенные права. Это единичные обращения, нужно разбираться самым внимательным образом», — рассказала Москалькова.

Она добавила, что нужно стимулировать людей вакцинироваться, а не принуждать при помощи угроз.

Ранее жалобы из-за вакцинации фиксировали в Межрегиональном профсоюзе работников общественного транспорта. Профсоюз сообщал о 60 сотрудниках, которых отстранили от работы на неопределенный срок без сохранения заработной платы. Среди предприятий, откуда поступали обращения, там отметили ГУП «Мосгортранс», Московский метрополитен, Мослифт, Мосводоканал.

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Позднее «Мосгортранс» подал иск о защите деловой репутации. Предприятие требовало от профсоюза опровергнуть информацию о массовом отстранении от работы сотрудников, не желающих прививаться от COVID-19.

Москва ввела обязательную вакцинацию 16 июня. Работодатели сфер торговли и услуг должны привить не менее 60% сотрудников первой дозой до 15 июля, второй дозой — до 15 августа. Вслед за Москвой аналогичные меры начали принимать другие регионы, на данный момент обязательная вакцинация введена в 43 субъектах.

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