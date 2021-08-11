Москалькова сообщила о жалобах на лишение премий из-за отказа прививаться

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В аппарат уполномоченного по правам человека поступали обращения, связанные с вакцинацией. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на форуме «Территория смыслов». По словам омбудсмена, жалобы были связаны с лишением премий за отказ привиться.

«Были обращения, связанные с лишением премий людей к региональным уполномоченным. Мы подключались, и по ряду обращений были восстановлены нарушенные права. Это единичные обращения, нужно разбираться самым внимательным образом», — рассказала Москалькова.

Она добавила, что нужно стимулировать людей вакцинироваться, а не принуждать при помощи угроз.

Ранее жалобы из-за вакцинации фиксировали в Межрегиональном профсоюзе работников общественного транспорта. Профсоюз сообщал о 60 сотрудниках, которых отстранили от работы на неопределенный срок без сохранения заработной платы. Среди предприятий, откуда поступали обращения, там отметили ГУП «Мосгортранс», Московский метрополитен, Мослифт, Мосводоканал.