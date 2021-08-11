В Минобороны раскрыли детали инцидента с эсминцем Defender у Крыма

Британский эсминец Defender («Дефендер») (Фото: Georgian Interior Ministry / AP)

Российский самолет Су-24М сбрасывал бомбы менее чем в 1 км от британского эсминца Defender, который зашел в территориальные воды страны в июне этого года. Об этом рассказал заместитель министра обороны, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил России Андрей Картаполов в интервью газете «Аргументы и Факты».

«Когда по курсу британца ложились бомбы, там толерантностью особо не пахло. Наш Су-24М выполнил предупредительное бомбометание авиабомбами калибра 250 кг по курсу движения эсминца на расстоянии от корабля менее 1 км», — отметил он.

По словам Картаполова, совершить соприкосновение с кораблем не было возможности, так как корабль, который первоначально вел наблюдение за эсминцем, был гораздо меньше его по водоизмещению. Заместитель министра добавил, что все действия флота полностью контролировали Национальный центр управления обороной и лично глава Минобороны, все решения были приняты в соответствии с обстановкой.

23 июня британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды России в Черном море неподалеку от мыса Фиолент в Крыму. Пограничники и военные начали предупредительную стрельбу по курсу движения судна, однако корабль не отреагировал на эти сигналы. Бомбардировщик Су-24М, в свою очередь, сбросил перед эсминцем четыре осколочно-фугасные бомбы. После этого Defender ушел за пределы российских территориальных вод.