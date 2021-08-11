Герхард Шредер осудил столовую Volkswagen за отказ от сосисок с карри

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер раскритиковал решение столовой завода компании Volkswagen в Вольфсбурге целиком исключить мясо из меню и убрать из него традиционное блюдо карривурст. Об этом он заявил в LinkedIn.

«Вегетарианская диета — это хорошо, я сам тоже иногда так питаюсь. Но совсем без карривурста? Нет!» — сказал Шредер.

Карривурст — популярный в Германии вид фастфуда, жареные колбаски или сардельки с соусом на основе томатного соуса и порошка карри.

Volkswagen в 2019 году произвели 7 млн порций карривурста, и вряд ли это говорит о том, что рабочие на производстве хотят от него отказываться, отметил экс-канцлер. «Если бы я все еще сидел в наблюдательном совете VW, ничего подобного не произошло бы», — сказал Шредер.