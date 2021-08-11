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Герхард Шредер осудил столовую Volkswagen за отказ от сосисок с карри

Фото: CSH via www.imago-images.de / Global Look Press
Фото: CSH via www.imago-images.de / Global Look Press

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер раскритиковал решение столовой завода компании Volkswagen в Вольфсбурге целиком исключить мясо из меню и убрать из него традиционное блюдо карривурст. Об этом он заявил в LinkedIn.

«Вегетарианская диета — это хорошо, я сам тоже иногда так питаюсь. Но совсем без карривурста? Нет!» — сказал Шредер.

Карривурст — популярный в Германии вид фастфуда, жареные колбаски или сардельки с соусом на основе томатного соуса и порошка карри.

Volkswagen в 2019 году произвели 7 млн порций карривурста, и вряд ли это говорит о том, что рабочие на производстве хотят от него отказываться, отметил экс-канцлер. «Если бы я все еще сидел в наблюдательном совете VW, ничего подобного не произошло бы», — сказал Шредер.

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Volkswagen накануне объявил о смене меню в столовой в здании завода в Вольфсбурге — из него пропадут порядка 150 мясных блюд, передает газета Frankfurter Allgemeine. Такое решение принято в связи с обращениями вегетарианцев и тем, что снижение потребления мяса идет на пользу экологии, сообщила компания. В Vokswagen отметили, что завод в Ганновере уже перешел на вегетарианское меню. Вместе с тем сотрудники производства смогут приобрести карривурст неподалеку от завода — на другой стороне улицы, добавила газета.

Volkswagen производит карривурст на заводе в Вольфсбурге в земле Нижняя Саксония с 1973 года, сообщало издание Autocar. Компания начала производить еду для сотрудников с момента открытия завода в 1938 году из-за удаленности производства от города. Сейчас выпущенные на заводе колбаски популярны не только среди сотрудников концерна, они продаются в местных супермаркетах и на стадионах, это самый массовая «деталь», производимая заводом, сообщает издание.

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«У Volkswagen есть множество брендов и эмблем, и карривурст — наш собственный бренд», — заявил руководитель компании по общественному питанию и гостеприимству Херн Кордес, передает Autocar. В компании отметили, что в 2019 году рабочие производили до 20 тыс. колбасок в день.

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В 2002 году во время визита президента США в Берлин Шредер угостил его карривурстом, сообщает газета Stuttgarter Zeitung.

Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера Германии с 1998 по 2005 год, сейчас занимает пост председателя комитета акционеров компании Nord Stream — оператора газопровода «Северный поток-2».

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