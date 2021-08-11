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Пропавшего в Турции 20-летнего россиянина нашли мертвым

Вид на остров Бургаз
Вид на остров Бургаз (Фото: Martin Siepmann / imageBROKER.com / Global Look Press)

В Турции в бухте острова Бургаз нашли тело пропавшего в конце июля российского туриста Макара Рагина, сообщает издание Sabah. Также об этом сообщил турецкий телеканал NTV. Остров Бургаз находится в Мраморном море неподалеку от Стамбула, это один из девяти Принцевых островов.

По данным Sabah, тело Рагина заметили катавшиеся по заливу на лодке люди, они сообщили в полицию, что в воде неподвижно лежит человек. Прибывшие на место полицейские и медики установили личность погибшего, по их данным, россиянин пробыл в воде порядка десяти дней, передает издание. Неподалеку от тела также лежали сумка и кошелек Рагина. Полицейские после осмотра направили тело россиянина в Институт судебной медицины, уточняет NTV.

РБК направил запрос в генконсульство России в Стамбуле.

В Стамбуле пропал двадцатилетний россиянин
Общество
Стамбул, Турция

Турист Макар Рагин пропал в Стамбуле в конце июля, он перестал выходить на связь с родителями. После этого в город прилетела мать россиянина, она подала в полицию заявление о пропаже сына.Рагин учился в Варшаве, он был студентом третьего курса факультета информатики Польско-Японской академии компьютерных наук и прилетел в Турцию на каникулы.

Генконсульство России обратилось к турецким властям с просьбой помочь в поисках российского туриста. 

По данным Haberler, до пропажи Рагин говорил о планах посетить Принцевы острова в Мраморном море, а камеры видеонаблюдения возле отеля сняли, как 28 июля он выходит из гостиницы. 

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По словам матери студента, в номере остались его личные вещи. По данным издания Ihlas Naber Ajansi (iHA), юноша приобрел обратный билет в Варшаву на 29 июля в 17:00, однако так и не сел на рейс.

новости Турция Стамбул пропавший турист
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