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В Стамбуле пропал двадцатилетний россиянин

Стамбул, Турция
Стамбул, Турция (Фото: Emrah Gurel / AP)

Двадцатилетний российский турист Макар Рагин пропал в Стамбуле пять дней назад, сообщает турецкое издание Ihlas Naber Ajansi (iHA). Факт исчезновения молодого человека РБК подтвердили в генконсульстве России в Анталье.

«Мы на связи с местной полицией. Поддерживаем связь с матерью россиянина», — сообщили в дипмиссии, добавив, что, по словам родителей пропавшего, юноша в отель не вернулся, а его личные вещи остались в номере.

По данным iHA, Рагин купил билет на самолет регулярного рейса из Стамбула в Вильнюс, который должен был вылететь 29 июля в 17:00 по стамбульскому времени, но так в него и не сел. Молодой человек был студентом третьего курса факультета информатики Польско-Японской академии компьютерных наук в Варшаве и прилетел в Стамбул на каникулы. Его мать также прилетела в Турцию и подала в полицию заявление о пропаже сына, сообщает издание.

Как передает издание Haberler, Рагин покинул свой отель 28 июля: камеры видеонаблюдения на улице зафиксировали, как молодой человек выходил из отеля. Ранее он говорил, что собирается посетить Принцевы острова в Мраморном море.

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Фото:ГУ МЧС по Иркутской области

Россия обратилась к турецким властям за помощью в розыске пропавшего студента, передает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Стамбуле.

«На прошлой неделе к нам обращались родители молодого человека, после чего соответствующие запросы были направлены в правоохранительные органы с просьбой помочь в розыске российского гражданина», — рассказали агентству в дипмиссии. Там подчеркнули, что постоянно контактируют с правоохранительными органами, а также с родителями Рагина, которым сообщают оперативную информацию.

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Отец пропавшего Федор Рагин предположил, что тот мог быть задержан полицией во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами. «Как раз 28 июля в Стамбуле была массовая облава на нелегалов, было много задержаний. Причем забирали всех, у кого не было с собой паспорта. Макар не имел с собой паспорта, у него была только карточка с видом на жительство в Литве, где он учится. Поэтому есть надежда, что он мог попасть в число задержанных из-за отсутствия паспорта. Сейчас мы вместе с полицией и российскими дипломатами проверяем миграционные центры», — рассказал он «РИА Новости».

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