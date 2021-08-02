В Стамбуле пропал двадцатилетний россиянин

Стамбул, Турция (Фото: Emrah Gurel / AP)

Двадцатилетний российский турист Макар Рагин пропал в Стамбуле пять дней назад, сообщает турецкое издание Ihlas Naber Ajansi (iHA). Факт исчезновения молодого человека РБК подтвердили в генконсульстве России в Анталье.

«Мы на связи с местной полицией. Поддерживаем связь с матерью россиянина», — сообщили в дипмиссии, добавив, что, по словам родителей пропавшего, юноша в отель не вернулся, а его личные вещи остались в номере.

По данным iHA, Рагин купил билет на самолет регулярного рейса из Стамбула в Вильнюс, который должен был вылететь 29 июля в 17:00 по стамбульскому времени, но так в него и не сел. Молодой человек был студентом третьего курса факультета информатики Польско-Японской академии компьютерных наук в Варшаве и прилетел в Стамбул на каникулы. Его мать также прилетела в Турцию и подала в полицию заявление о пропаже сына, сообщает издание.

Как передает издание Haberler, Рагин покинул свой отель 28 июля: камеры видеонаблюдения на улице зафиксировали, как молодой человек выходил из отеля. Ранее он говорил, что собирается посетить Принцевы острова в Мраморном море.