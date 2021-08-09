Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме на Ямале

Фото: МЧС РФ

В жилом доме в городе Лабытнанги на Ямале произошел пожар, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Возгорание произошло в 01:50 9 августа (23:50 8 августа мск) в жилом многоквартирном деревянном доме, расположенном по адресу улица Гагарина, дом 41. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили горение кровли по всей площади — 500 кв. м.

«В ходе тушения возле дома обнаружено тело мужчины без признаков жизни. <...> В ходе тушения и разбора конструкций были обнаружены еще трое погибших, личность которых устанавливается», — уточнили в главке.

Спасателям удалось эвакуировать семь жильцов, другие вышли самостоятельно. Для временного размещения жильцов подготовили гостиницу «Семь лиственниц». Всего в сгоревшем доме зарегистрированы 48 человек, включая двух детей.