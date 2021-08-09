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Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме на Ямале

Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

В жилом доме в городе Лабытнанги на Ямале произошел пожар, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Возгорание произошло в 01:50 9 августа (23:50 8 августа мск) в жилом многоквартирном деревянном доме, расположенном по адресу улица Гагарина, дом 41. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили горение кровли по всей площади — 500 кв. м.

«В ходе тушения возле дома обнаружено тело мужчины без признаков жизни. <...> В ходе тушения и разбора конструкций были обнаружены еще трое погибших, личность которых устанавливается», — уточнили в главке.

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Фото:СК РФ

Спасателям удалось эвакуировать семь жильцов, другие вышли самостоятельно. Для временного размещения жильцов подготовили гостиницу «Семь лиственниц». Всего в сгоревшем доме зарегистрированы 48 человек, включая двух детей.

Пожар удалось ликвидировать на площади 600 кв. м в 05:43 (03:43 мск). К тушению привлекли 31 человека и семь единиц техники.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Прокуратура Лабытнанги также организовала проверку соблюдения жилищных прав граждан, в том числе по обеспечению безопасных условий их проживания.

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