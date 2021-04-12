Общество , 12 апр, 05:10
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В Северо-Курильске выпал пепел и запахло сероводородом из-за вулкана
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 4,5 км, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Сахалинской области.
Утром 12 апреля небольшое количество пепла выпало в городе Северо-Курильск, жители почувствовали легкий запах сероводорода. Предельно допустимая концентрация вулканических газов не превышена. Угрозы для населения нет.
Вулкан расположен в 7 км северо-западнее Северо-Курильска, его высота — 1156 м.
В конце марта в Исландии началось извержение спавшего 6 тыс. лет вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес, он проснулся после серии землетрясений. Лава растеклась на 1 км.