В Северо-Курильске выпал пепел и запахло сероводородом из-за вулкана

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 4,5 км, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Сахалинской области.

Утром 12 апреля небольшое количество пепла выпало в городе Северо-Курильск, жители почувствовали легкий запах сероводорода. Предельно допустимая концентрация вулканических газов не превышена. Угрозы для населения нет.

Вулкан расположен в 7 км северо-западнее Северо-Курильска, его высота — 1156 м.

В конце марта в Исландии началось извержение спавшего 6 тыс. лет вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес, он проснулся после серии землетрясений. Лава растеклась на 1 км.