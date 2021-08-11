В Приморье тайфун «Лупит» вызвал подтопления пляжей

Последствиями бывшего тайфуна «Лупит» стали подтопления пляжей, расположенных на юго-востоке Приморья, сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, передает «РИА Новости».

«Пляжи, в частности в Ливадии в Находке и ряде других, подтопила нагонная волна, которую принес бывший тайфун «Лупит». Несмотря на то, что он не дошел до Приморья, как ранее и прогнозировали синоптики, но оказал такое влияние на приморские пляжи на юго-востоке края», — сказал он.

По информации агентства, нагонная волна достигала пяти метров, а кроме пляжей в Ливандии и Находке, подтопленными также оказался ряд пляжей в бухте Новик, Труда и Безверхово.

Ранее МЧС России рекомендовало эвакуировать туристов с прибрежной зоны в Приморье из-за тайфуна, который приближался к региону со стороны Китая. Как уточняли в Росгидромете, циклон достигнет Дальнего Востока 9 августа и принесет интенсивные осадки до 110 миллиметров в сутки с порывами ветра до 30 м/с. «В целях защиты населения и территорий от воздействия комплекса опасных метеоявлений предлагаю своевременно провести необходимые превентивные мероприятия, в том числе оповещение и заблаговременную эвакуацию отдыхающих граждан с прибрежной территории», — приводилось на сайте поручение главы МЧС Евгения Зиничева.