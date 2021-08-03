МЧС рекомендовало эвакуировать туристов в Приморье из-за угрозы тайфуна

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МЧС России рекомендовало эвакуировать туристов с прибрежной зоны в Приморье из-за тайфуна, который приближается к региону со стороны Китая. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства.

Согласно прогнозам Росгидромета, циклон достигнет Дальнего Востока в период с 7 по 9 августа и принесет интенсивные осадки до 110 миллиметров в сутки с порывами ветра до 30 м/с.

«В целях защиты населения и территорий от воздействия комплекса опасных метеоявлений предлагаю своевременно провести необходимые превентивные мероприятия, в том числе оповещение и заблаговременную эвакуацию отдыхающих граждан с прибрежной территории», — приводится на сайте поручение главы МЧС Евгения Зиничева.

Одновременно министр потребовал убедиться, что все аварийно-восстановительные бригады готовы к возможному нарушению работы объектов жизнеобеспечения населения. Также он поручил проверить наличие запасов материальных резервов и дополнительных источников электропитания. Как следует из обращения Зиничева, ведомство направило соответствующие запросы руководителям Хабаровского и Приморского краев, губернаторам Амурской и Еврейской автономной областей, а также в Минэнерго.