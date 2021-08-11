Xiaomi представила собаку-робота собственной разработки

Китайская технологическая компания Xiaomi представила нового четвероногого робота-компаньона CyberDog, сообщается на странице компании в Facebook.

«И последнее, но не менее важное: у нас есть еще один сюрприз для вас — вдохновленный биологией, четвероногий робот XiaomiCyberDog », — сказано в сообщении.

Запись в facebook пользователя XiaomiGlobal

По информации интернет-журнала The Verge со ссылкой на релиз компании, вес робота составляет 3 кг, он будет способен развивать скорость до 12 км/ч, а также выполнять сальто назад. Кроме этого, CyberDog оснастят камерами, сенсорными датчиками, модулем GPS и широкоугольным объективом «рыбий глаз». Робот создают на платформе искусственного интеллекта Jetson Xavier американской компании Nvidia.

«CyberDog может анализировать свое окружение в режиме реального времени, создавать навигационные карты, определять место назначения и избегать препятствий. В сочетании с отслеживанием осанки человека и распознавания лиц CyberDog может следовать за своим владельцем и преодолевать препятствия», — сообщили в Xiaomi.