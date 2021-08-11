Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,6 (+0,09) Инвестиции, 10 авг, 13:06
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,36 (-0,08) Инвестиции, 10 авг, 13:06
Российские Ил-76 прибыли в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров Общество, 04:09 Xiaomi представила собаку-робота собственной разработки Бизнес, 03:38 Президент Литвы обратился к протестующим фразой «демократия — не анархия» Политика, 03:22 Гинцбург сообщил о доклинических испытаниях назальной вакцины от COVID-19 Общество, 03:10 Сознавшегося в убийстве камчатского депутата отправили под домашний арест Политика, 03:00 Гинцбург назвал сроки регистрации «детской» вакцины от COVID-19 в России Общество, 02:51 Шойгу не увидел смысла в увеличении числа призывников Общество, 02:35 В Госдуме предложили повысить МРОТ до 20 тыс. руб. Политика, 02:12 Витория назвал причины поражения «Спартака» в матче Лиги чемпионов Спорт, 02:09 Загитова поддержала Авериных после спорного судейства на Олимпиаде Спорт, 01:56 Создатель Оксфордской вакцины счел невозможным коллективный иммунитет Общество, 01:54 Шойгу назвал Терешкову символом России Общество, 01:39 Премьер Польши попросил президента уволить своего заместителя Политика, 01:21 Появилось видео с Месси в форме ПСЖ Спорт, 01:07
Бизнес ,  
0 

Xiaomi представила собаку-робота собственной разработки

Китайская технологическая компания Xiaomi представила нового четвероногого робота-компаньона CyberDog, сообщается на странице компании в Facebook.

«И последнее, но не менее важное: у нас есть еще один сюрприз для вас — вдохновленный биологией, четвероногий робот XiaomiCyberDog », — сказано в сообщении.

Запись в facebook пользователя XiaomiGlobal

По информации интернет-журнала The Verge со ссылкой на релиз компании, вес робота составляет 3 кг, он будет способен развивать скорость до 12 км/ч, а также выполнять сальто назад. Кроме этого, CyberDog оснастят камерами, сенсорными датчиками, модулем GPS и широкоугольным объективом «рыбий глаз». Робот создают на платформе искусственного интеллекта Jetson Xavier американской компании Nvidia.

«CyberDog может анализировать свое окружение в режиме реального времени, создавать навигационные карты, определять место назначения и избегать препятствий. В сочетании с отслеживанием осанки человека и распознавания лиц CyberDog может следовать за своим владельцем и преодолевать препятствия», — сообщили в Xiaomi.

Там также уточнили, что изначально будет выпущено не более 1 тыс. экземпляров для «поклонников Xiaomi, инженеров и энтузиастов робототехники». Стоимость оценивается в $1540 или 113 тыс. руб.

Собака-робот от Boston Dynamics поступила в продажу за $74,5 тыс.
Технологии и медиа
Фото:Matt Winkelmeyer / Getty Images / WIRED25

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино

В середине июля 2020 года стартовали прямые продажи собаки-робота от компании Boston Dynamics. Ее стоимость составила $74,5 тыс. В релизе компании сообщалось, что робо-собака предназначена для разработчиков, которые изучают области применения мобильных роботов. В частности, в промышленном контроле и индустрии развлечений.

О намерении разработать робо-собаку собственного производства также сообщали в России. Так, разработкой проекта для ПАО «Татнефть» займется университет Иннополис. «Стороны договорились о том, что для компании будет сконструирована специальная робо-собака, которая сможет без участия человека в прямом и переносном смысле унюхать опасность на производственном объекте», — сообщало издание «Нефтяные вести».

Xiaomi — китайская компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также умных товаров для дома. В середине июля этого года компания впервые вышла на второе место в мире по продажам смартфонов, обогнав Apple, но уступив Samsung. Ее рыночная доля составила 17%.

Xiaomi робот собака робототехника
Материалы по теме
Собака-робот от Boston Dynamics поступила в продажу за $74,5 тыс.
Технологии и медиа
Boston Dynamics показала нового робота. Видео
Технологии и медиа
Роботы-курьеры «Яндекса» начали доставлять еду в жилые дома в Москве
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter