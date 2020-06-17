Робособака от Boston Dynamics впервые поступила в прямую продажу

Робот Spot, производимый американской компанией Boston Dynamics, впервые поступил в прямую продажу. Об этом говорится на сайте компании.

Производитель сообщает, что робособака предназначена для разработчиков, которые изучают области применения мобильных роботов. В частности — в промышленном контроле и индустрии развлечений.

Стоимость Spot составляет $74,5 тыс. (5,2 миллиона рублей). Приобрести робота можно только в США, для клиентов из других стран предлагается аренда робота. Доставить робособаку Boston Dynamics обязуется через шесть-восемь недель после заказа.

В компании отметили, что Spot готов к работе «прямо из коробки», а благодаря гибкому интерфейсу робота можно настраивать для различных программ. На YouTube-канале Boston Dynamics опубликовали рекламный ролик, где демонстрируются возможности Spot.