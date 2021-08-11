Премьер Польши попросил президента уволить своего заместителя

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президенту республики Анджею Дуде с просьбой уволить вице-премьера, министра развития, труда и технологии Ярослава Говина. Об этом сообщил агентству РАР представитель правительства Петр Мюллер.

По его словам, премьер страны полагает, что работа его заместителя не отвечает критериям совместной работы в правящей коалиции. В частности, в партии Говина «Согласие» не поддерживают социально-экономическую антикризисную программу и предпринимают «ненадежные действия» в отношении налоговой реформы.

«Ввиду всех этих предпосылок премьер-министр Матеуш Моравецкий попросил сегодня президента Анджея Дуду уволить Ярослава Говина с его поста», — сказал Мюллер.

Мюллер также отметил, что согласно польскому законодательству, после увольнения или отставки вице-премьера его обязанности будет исполнять премьер-министр. По его информации, решение о человеке, который должен заменить Говина, еще не принято.

Ярослав Говин является вице-премьером и лидером польской партии «Согласие», которая входит в правящую коалицию «Объединенные правые» во главе с партией «Закон и справедливость». Сейчас в Польше проходят общественные обсуждения в изменении системы налогообложения. С 2022 года года власти страны намерены увеличить необлагаемую налогом сумму доходов с 8 до 30 тыс. злотых. По словам министра финансов Тадеуша Косьциньского, от изменений в налоговом законодательстве выиграют порядка 67% поляков, а 90% от всех пенсионеров будут платить более низкие налоги. «Это нужно воспринимать как вложение средств в будущее. Эти изменения оставят в карманах наших налогоплательщиков 8 млрд злотых», — говорил он.