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Премьер Польши попросил президента уволить своего заместителя

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президенту республики Анджею Дуде с просьбой уволить вице-премьера, министра развития, труда и технологии Ярослава Говина. Об этом сообщил агентству РАР представитель правительства Петр Мюллер.

По его словам, премьер страны полагает, что работа его заместителя не отвечает критериям совместной работы в правящей коалиции. В частности, в партии Говина «Согласие» не поддерживают социально-экономическую антикризисную программу и предпринимают «ненадежные действия» в отношении налоговой реформы.

«Ввиду всех этих предпосылок премьер-министр Матеуш Моравецкий попросил сегодня президента Анджея Дуду уволить Ярослава Говина с его поста», — сказал Мюллер.

Мюллер также отметил, что согласно польскому законодательству, после увольнения или отставки вице-премьера его обязанности будет исполнять премьер-министр. По его информации, решение о человеке, который должен заменить Говина, еще не принято.

Ярослав Говин является вице-премьером и лидером польской партии «Согласие», которая входит в правящую коалицию «Объединенные правые» во главе с партией «Закон и справедливость». Сейчас в Польше проходят общественные обсуждения в изменении системы налогообложения. С 2022 года года власти страны намерены увеличить необлагаемую налогом сумму доходов с 8 до 30 тыс. злотых. По словам министра финансов Тадеуша Косьциньского, от изменений в налоговом законодательстве выиграют порядка 67% поляков, а 90% от всех пенсионеров будут платить более низкие налоги. «Это нужно воспринимать как вложение средств в будущее. Эти изменения оставят в карманах наших налогоплательщиков 8 млрд злотых», — говорил он.

Сам Говин подтвердил информацию об отставке и заявил, что налоговые реформы правительства «приведут к банкротству тысяч польских муниципалитетов». «Резкое повышение налогов должно привести к росту цен и к высокому уровню инфляции <...> С самого начала наша партия требовала новой системы финансирования органов местного самоуправления, чтобы компенсировать потери отдельных коммун, округов и провинций. <...> Я ухожу с партнерами по «Согласию» из этого министерства и правительства с высоко поднятыми головами», — сказал он.

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Как отмечает агентство, в последнее время правящая коалиция сталкивается с внутренними противоречиями. В частности, «Согласие» выступает с критикой налоговых реформ, которые являются частью экономической программы, продвигаемой правительством Польши. По словам Мюллера, «Объединенные правые» смогут в будущем сотрудничать с большинством членов парламента даже после отставки вице-премьера.

Ярослав Говин с 2015 года являлся вице-премьером, министром науки и высшего образования, а также труда и технологий. В частности, он отвечал за экономическую политику государства и вопросы, связанные с противодействием безработице.

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