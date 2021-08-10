В Вашингтоне ввели обязательную вакцинацию для чиновников местного уровня

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В столице США вводится обязательная вакцинация для чиновников округа Колумбия, написала мэр Вашингтона Мюриэл Боузер в Twitter.

«[Прохождение] вакцинации от COVID-19 будет требоваться от всех служащих правительства столичного округа Колумбия, которые работают в структурах, подотчетных мэру», — заявила она. Глава города добавила, что они должны привиться до 19 сентября текущего года. По истечении отведенного срока чиновников обяжут еженедельно сдавать ПЦР-тест.

Как пояснила телекомпания NBC, которая транслировала выступление мэра, отказаться от вакцинации могут те, у кого есть медицинские противопоказания. Также не делать прививку можно, если это не позволяют религиозные убеждения.

Ранее губернатор штата Вашингтон Джей Инсли ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для большинства госслужащих и медицинских работников государственного и частного сектора. Это же требование касается подрядчиков и волонтеров, которые работают с пожилыми людьми. Все они должны пройти полный курс вакцинации до 18 октября.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщало о планах американской администрации ввести обязательную вакцинацию для въезжающих в страну иностранцев. Сейчас все приезжающие в США независимо от того, вакцинированы они или нет, должны предъявить отрицательный тест на COVID-19. Въезд запрещен тем, кто побывал в одной из стран группы риска.